Kíméletlenül helyre tette Putyin bizalmasa a német kancellárt az ukrán békéről: "Kedves Merz! Maga nincs játékban!"

Az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokon kulcsszerepet játszó Kirill Dmitrijev, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai kapcsolatokért felelős megbízottja szerint Friedrich Merz német kancellár diszkvalifikálta magát a béketárgyalásokból, már a játékban sincs benne.

Kirill Dmitrijev Miamaiban is tárgyalt Steve Witkoffal/Fotó: AFP

Dmitrijev egy kiszivárgott beszélgetésen akadt ki

Az orosz államfő bizalmasa a közösségi médiában egy, az európai vezetők egy zárt ajtók mögött rögzített beszélgetésére reagált, melynek leiratát a Der Spiegel szerezte meg. Az európai vezetők, Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között folytatott beszélgetésen a német kancellár arról győzködte az ukrán elnököt, hogy az Egyesült Államok „játékot űz – veletek és velünk is”, utalva arra, hogy Washington a hátuk mögött egyezkedhet Moszkvával – derül ki a Kárpáthír összefoglalójából.

Dmitrijev részt vett a Steve Witkoff vezette amerikai delegációval való tárgyalásokon és a 28 pontos amerikai béketerv kidolgozásában is, sőt egyesek szerint rá utalhatott Witkoff, amikor az X-en arról írt, hogy K szivárogtathatta ki a javaslatot, illetve a béketerv tényét. Az orosz elnöki tanácsadó az X-en nem kertelt:

Merz kancellár „játékokkal” vádolja az amerikaiakat… Kedves Merz, maga nincs is a játékban. Önök saját magukat diszkvalifikálták a háborús uszítással, a béketörekvések szabotálásával, az irreális javaslatokkal, a nyugati civilizáció öngyilkosságával, a migrációval és a makacs hülyeséggel.

A kiszivárgott beszélgetésen a The Wall Street Journal információi szerint az európai vezetők nemcsak arról beszéltek, hogy az Egyesült Államok játszik az ukránokkal, de arra is intették az ukrán államfőt, hogy megfelelő amerikai biztonsági garanciák nélkül menjen bele bármilyen engedménybe Oroszország felé. Ugyancsak a WSJ arról is írt, hogy Dmitrijev és Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója már különböző lehetséges üzletek kidolgozásába is kezdett a békekötés utánra az amerikaiakkal, például az energetika vagy épp a ritkaföldfémek terén.

Dmitrijev továbbra is kulcsszerepet tölt be az amerikai-orosz tárgyalásokban, ám hiába érkeztek olyan hírek mind az ukrán, mind az orosz, mind az amerikai részről, melyeken a felek optimizmusuknak adtak hangot, a háborút egyelőre nem sikerült lezárni.