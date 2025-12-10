Trump most tényleg sarokba szorította Zelenszkijt, napjai maradtak az ukrán elnöknek: már karácsonyra befejeződhet a háború – „Különben veszít”
Donald Trump amerikai elnök követei néhány napot adtak Volodymir Zelenszkij ukrán államfőnek, hogy reagáljon egy béketerv-javaslatra, amely területi engedményeket követel Ukrajnától az amerikai biztonsági garanciákért cserébe – árulták el a tárgyalások részleteit ismerő források a Finanacial Timesnak.
A lap információi szerint Zelenszkij szombaton kétórás telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és az elnök vejével, Jared Kushnerrel. A hívásban az ukrán elnököt gyors döntéshozatalra sürgették. Egy, a javasolt idővonalat ismerő forrás szerint Trump reményei szerint a megállapodás akár már karácsonyig megszülethet.
Zelenszkij a beszélgetés során jelezte: a válaszadás előtt egyeztetnie kell az európai partnerekkel. Kijevben attól tartanak, hogy ha Washington az európai országok támogatása nélkül lép tovább, az repedéseket okozhat a nyugati szövetség egységében. Hétfőn Londonban Zelenszkij a francia, német és brit vezetőkkel találkozott.
Friedrich Merz német kancellár a tárgyalás kezdetén hangsúlyozta: „a következő napok döntő fontosságúak lehetnek”. Kedd esti nyilatkozatában az ukrán elnök közölte: intenzíven dolgoznak a háború lezárását célzó megállapodás elemein. „Az ukrán és európai részeket már részletesen kidolgoztuk, ezeket készek vagyunk amerikai partnereinkkel megosztani” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy az amerikai féllel közösen a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb előrelépést szeretnék elérni.
A múlt héten Miamiban háromnapos tárgyalásokat folytatott Steve Witkoff és Jared Kushner ukrán delegációval, amelyet Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanács titkára és Andrij Hnatov vezérkari főnök vezetett. A megbeszéléseken átdolgozták az eredetileg 28 pontos, részben orosz inputtal készült amerikai béketervet; a dokumentum most 20 pontból áll, és Kijev szerint kedvezőbb feltételeket tartalmaz.
Zelenszkij egyúttal aggodalmát fejezte ki európai partnereinek, hogy az EU esetleg elállhat a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozandó „jóvátételi hitel” tervétől, részben attól tartva, hogy a lépés Washington ellenállásába ütközne.
Az ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna kész egy energetikai tűzszünetre, ha Oroszország is beleegyezik. Zelenszkij azt mondta, hogy az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását.