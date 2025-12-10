Trump most tényleg sarokba szorította Zelenszkijt, napjai maradtak az ukrán elnöknek: már karácsonyra befejeződhet a háború – „Különben veszít”

Donald Trump amerikai elnök követei néhány napot adtak Volodymir Zelenszkij ukrán államfőnek, hogy reagáljon egy béketerv-javaslatra, amely területi engedményeket követel Ukrajnától az amerikai biztonsági garanciákért cserébe – árulták el a tárgyalások részleteit ismerő források a Finanacial Timesnak.

A lap információi szerint Zelenszkij szombaton kétórás telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és az elnök vejével, Jared Kushnerrel. A hívásban az ukrán elnököt gyors döntéshozatalra sürgették. Egy, a javasolt idővonalat ismerő forrás szerint Trump reményei szerint a megállapodás akár már karácsonyig megszülethet.

Zelenszkij a beszélgetés során jelezte: a válaszadás előtt egyeztetnie kell az európai partnerekkel. Kijevben attól tartanak, hogy ha Washington az európai országok támogatása nélkül lép tovább, az repedéseket okozhat a nyugati szövetség egységében. Hétfőn Londonban Zelenszkij a francia, német és brit vezetőkkel találkozott.

Friedrich Merz német kancellár a tárgyalás kezdetén hangsúlyozta: „a következő napok döntő fontosságúak lehetnek”. Kedd esti nyilatkozatában az ukrán elnök közölte: intenzíven dolgoznak a háború lezárását célzó megállapodás elemein. „Az ukrán és európai részeket már részletesen kidolgoztuk, ezeket készek vagyunk amerikai partnereinkkel megosztani” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy az amerikai féllel közösen a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb előrelépést szeretnék elérni.

A múlt héten Miamiban háromnapos tárgyalásokat folytatott Steve Witkoff és Jared Kushner ukrán delegációval, amelyet Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanács titkára és Andrij Hnatov vezérkari főnök vezetett. A megbeszéléseken átdolgozták az eredetileg 28 pontos, részben orosz inputtal készült amerikai béketervet; a dokumentum most 20 pontból áll, és Kijev szerint kedvezőbb feltételeket tartalmaz.

Zelenszkij egyúttal aggodalmát fejezte ki európai partnereinek, hogy az EU esetleg elállhat a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozandó „jóvátételi hitel” tervétől, részben attól tartva, hogy a lépés Washington ellenállásába ütközne.