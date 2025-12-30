Trump nem viccelt: Amerika szétlőtte a világ legnagyobb olajhatalmának kikötőjét – már a szárazföldre sem lehet menekülni

Donald Trump szerint a haditengerészet eltalált egy venezuelai kikötőt, ahol állítólag drogszállító hajókat indítottak útnak a kartellek. Ha igaz, ez az Egyesült Államok első ismert szárazföldi művelete Venezuelában a Nicolas Maduro elleni nyomásgyakorlás új szakaszában.

Donald Trump állítása szerint a haditengerészet megsemmisített egy venezuelai kikötőt, ahonnan a kartellek drogszállító hajókat indítottak el az Egyesült Államokba / Fotó: AFP

Donald Trump hétfőn egy rádióműsorban elmondta: az Egyesült Államok „eltalált” egy venezuelai kikötőt, ahol drogszállító hajókat készítettek fel.

Nagy robbanás történt a dokkoknál, és nemcsak a hajókat, hanem magát a működési területet is megsemmisítették. Ez volt az a hely, ahol mindent végrehajtottak – teljesen tönkretettük őket

– fogalmazott az elnök.

Trump nem nevezte meg, melyik amerikai szerv hajtotta végre az akciót. Arra a kérdésre, hogy a CIA állt-e mögötte, annyit mondott: pontosan tudja, ki volt, de nem kívánja elárulni. Korábban már jelezte, hogy felhatalmazta a CIA-t titkos műveletek végrehajtására Venezuelában, ami erősíti a feltételezést: fedett akcióról lehet szó.

A CIA, a Fehér Ház és a Pentagon nem kommentálta Trump kijelentéseit, és a Reuters megkereséseire sem reagáltak érdemben. A venezuelai kormány szintén hallgat, és független források sem erősítették meg az esetet. A kommunikációs minisztérium nem válaszolt a sajtómegkeresésekre.

Sorra süllyednek el a drogszállító hajók

Az amerikai adminisztráció korábban többször hangsúlyozta sikereit a kábítószer-kereskedelemhez köthető hajók elleni fellépésben, a Pentagon több ilyen csapásról videókat is közzétett. A mostani csend azonban arra utalhat, hogy egy titkos művelet korlátozza a nyilvános tájékoztatást.

A háttérben Washington fokozza a nyomást Nicolás Maduro kormányán. Az Egyesült Államok ugyanis új műveleti szakaszra készül Venezuelával szemben, amelyben a titkos akciók lehetnek az első lépések.

Az eddigi fellépések során a Karib-térségben és a keleti Csendes-óceánon több mint húsz csapás történt, összesen több mint száz halálos áldozattal, ami komoly kongresszusi vitákat váltott ki.

Trump kijelentései egybeesnek azzal is, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vont össze a Karib-térségben: több mint tizenötezer amerikai katona állomásozik a térségben. Ez tovább erősíti a jelzést, hogy Washington kész új szintre emelni a Maduro elleni fellépést.