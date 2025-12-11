Felhívták az EU vezetői Trumpot, hogy Ukrajnáról győzködjék: amit az amerikai elnöktől kaptak, arra nem számított Merz és Macron – "Kemény szavak hangzottak el"

Az úgynevezett E3-hatalmak külön nyilatkozataiban az áll, hogy a vezetők méltatták a Trump-adminisztráció közvetítői erőfeszítéseit, hogy szilárd és tartós békét érjenek el Ukrajnában – írj a Reuters.

Kemény egyeztetésen vett részt Trump az európai vezetőkkel / Fotó: AFP

Trump viszonylag szűkszavúan annyit mondott, hogy ő és a vezetők „meglehetősen kemény szavakat” használtak, de részletekbe nem kívánt belemenni, mindössze annyit mondott, hogy ő kifogásolta, hogy Zelenszkij évek óta nem tartott választásokat Ukrajnában, és hogy elharapózott a korrupció.

Azt mondtuk, mielőtt elmegyünk egy találkozóra, szeretnénk tudni néhány dolgot

– mondta Trump. „Szeretnék, ha a hétvégén részt vennénk egy európai találkozón, és az ott elhangzottaktól függően döntünk a továbbiakról.

Az európai vezetők tehát azt kérték Trumptól, hogy küldjön amerikai képviselőket egy hétvégi európai találkozóra Zelenszkijjel, hogy megvitassák a további lépéseket.

Kijevre a Fehér Ház nyomást gyakorol a gyors békekötés érdekében, de visszautasítja az Egyesült Államok által támogatott, a múlt hónapban előterjesztett tervet , amelyet sokan Moszkva számára kedvezőnek tartanak. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország, más európai partnerekkel és Ukrajnával együtt az elmúlt hetekben kétségbeesetten dolgoztak az eredeti amerikai javaslatok finomításán , amelyek azt irányozták elő, hogy Kijev átadja területének egy részét Moszkvának, feladja a NATO-csatlakozási törekvéseit, és elfogadja a fegyveres erők méretének korlátozását.

A béketerv kidolgozása intenzíven folyik, és az elkövetkező napokban is folytatódni fog

– áll az E3 közleményeiben.

Az Interfax Ukraine hírügynökség Zelenszkij irodájának egyik tanácsadóját idézve azt nyilatkozta, hogy az ukrán tárgyalócsoport egy konkrét javaslaton dolgozik válaszul a legújabb, 20 pontos, USA által támogatott béketervre.

„Az amerikai féllel és partnereinkkel dolgozunk rajta. A biztonsági garanciák egy külön fejezetet képeznek – a véleményünk előkészítés alatt áll, és a garanciákat nyújtókkal egyeztetés alatt áll” – közölte.

