Egymásnak ment Brüsszel és Elon Musk: adott egy tockost az X vezére, letiltotta az Európai Bizottságot

Az Európai Unió először alkalmazta éles helyzetben a Digitális Szolgáltatásokról szóló Törvényt (DSA), amikor pénteken 120 millió eurós (közel 46 milliárd forint) bírságot szabott ki az X közösségimédia-platformra. A döntéshozók azzal indokolták a bírságot, hogy szerintük Elon Musk közösségi platformja félrevezető hitelesítési eljárásokat használ, melyek pedig nem felelnek meg a DSA követelményeinek. Az X viszont nem hagyta válasz nélkül a bírságot: nem sokkal később az X termékvezetője, Nikita Bier közölte, hogy a platform letiltotta az Európai Bizottság hirdetési fiókját.

Pattanásig feszült Elon Musk és az Európai Unió viszonya: lecsapott az uniós bírságkalapács az X-re – Musk keményen válaszolt / Fotó: JRdes

Bier azzal indokolta a Bizottság hirdetési fiókjának letiltását, hogy technikai szabálysértés történt. Bier szerint a szóban forgó uniós poszt olyan posztformátumot használt, melyet a platform kizárólag fizetett hirdetések számára tart fenn. A termékvezető állítása szerint a Bizottság ezzel egy „félrevezető linkelési megoldással” növelte volna a bejegyzés elérését: a poszt vizuálisan videóformátumra emlékeztetett, ami a felhasználók részéről jellemzően magasabb átkattintási arányt eredményez.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy

a kifogásolt bejegyzés valóban tartalmazott videót, így a „videónak látszó formátum” körüli vita részben okafogyottá vált.

Ez a részlet gyengíti Bier érvelését, mert a Bizottság a platformon elérhető, szabványos multimédiás elemet használt fel a kommunikációhoz, nem pedig egy mesterségesen előállított, csak hirdetésekhez fenntartott sablont. Ennek fényében ez a reakció egy kicsit elsietett, heves válasznak tűnik, ami nem áll messze Elon Musk stílusától.

Az X ellen már korábban is indult egy súlyos DSA-eljárás, miután az EU szerint a platform nem kezelte megfelelően a Hamász 2023. októberi támadásai után megjelenő erőszakos és félrevezető tartalmakat. A Bizottság azt vizsgálja, hogy az X megtett-e minden szükséges lépést a terrorista tartalmak eltávolítására és a kockázatok csökkentésére. Ez a mostani bírság egy szélesebb, még folyamatban lévő vizsgálatsorozat része, de a Hamász-ügyben még nem hoztak döntést, így ez a bírság az első pénzbüntetést, amit a DSA felhasználásával szabtak ki.