Eddig nem látott szörnyet gyúrtak össze – fotókon a halálos ragadozó, elképesztő a tűzereje

Észak-Korea pénteken, a Koreai Néphadsereg légierejének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen bemutatta jelentősen továbbfejlesztett Szu–25-ös támadó repülőgépeit. A Kalma repülőtéren készült hivatalos felvételeken a gépek olyan fegyverzettel jelentek meg, amely korábban nem volt látható az ország légierejénél.

A Szu–25-ös támadó repülőgép / Fotó: Vital Hil / Shutterstock

A repülőgépek egyik szárnya alatt egy nagy hatótávolságú, levegőből indítható cirkáló rakéta látható, amelynek formája és méretei erősen emlékeztetnek a német–svéd Taurus KEPD 350, illetve a brit–francia Storm Shadow rakétákra. Dél-koreai szakértők szerint ez az első alkalom, hogy Phenjan nyilvánosan egy ilyen kategóriájú fegyvert harci repülőgéphez társított.

A szárnyakon egyenként három-három, háromfős indítósínen összesen kilenc kisebb, precíziós irányítású siklóbomba vagy rakéta kapott helyet. Méretükben és elrendezésükben az amerikai GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB), illetve a brit Brimstone rakétákra hasonlítanak. A szárnyvégeken egy-egy rövid hatótávolságú, infravörös önvédelmi légiharc-rakéta is látható.

Észak-Korea meglepte a világot / Fotó: Army Recognition

Kim Dzsongun az eseményen új stratégiai katonai eszközökről és a légierő új feladatairól beszélt, ami elemzők szerint arra utal, hogy Phenjan a jövőben nagyobb szerepet szán a légierőnek a távolsági precíziós csapásmérésben. A Szu–25-ösök még a nyolcvanas években, a Szovjetuniótól érkeztek Észak-Koreába, és eredetileg alacsony magasságú, közvetlen harcmezei támogatásra tervezték őket.

A most bemutatott fegyverzet azonban alapvetően megváltoztatja a típus szerepét: a gépek így már a dél-koreai és amerikai légvédelem hatótávolságán kívülről is képesek lennének érzékeny célpontokat támadni. Szöulban a fejlesztés aggodalmat keltett, mert új, nehezebben követhető és elhárítható elemet visz a Koreai-félsziget légi hadviselésébe.

Ellentétben a magas ívben repülő ballisztikus rakétákkal vagy a földről indított cirkálórakétákkal, ezeket a fegyvereket repülőgépről, alacsony magasságban és kacskaringós útvonalon lehet kilőni, ezért a légvédelemnek jóval nehezebb időben felfedezni és megsemmisíteni. Hivatalos adatok a rakéták pontos hatótávolságáról, irányítási rendszeréről és a sorozatgyártás üteméről egyelőre nincsenek.