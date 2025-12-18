Záporoznak a sértések: viccet csinált a német kancellárból a belga miniszterelnök – Ursula von der Leyent a saját szörnye falja fel
Erősen töltött nyilatkozatok röpködtek a csütörtöki európai uniós csúcson és környékén, és ezúttal nem csak az Ukrajna ügye melletti érzelmi elkötelezettség demonstrálása a mozgató. Az európai vezetők súlyos sebeket ejtenek egymáson, és a dehonesztáló-támadó-kirekesztő kommentárok alapvető motívumai az árulás és a kétszínűség. A háttér az irgalmatlan gazdasági és politikai kár, amelyet a döntések okozhatnak. Összegyűjtöttünk néhány idézetet, amelyek emlékezetessé válhatnak, az EU-csúcs derekán – a későbbiekben még gyarapodhat a számuk, hiszen a mindenképpen fájdalmas döntés Ukrajna háborújának pénzeléséről még hátra van.
EU-csúcs: Ursula von der Leyen szörnyeteget teremtett
Egy neve elhallgatását kérő EU-diplomata az EU-csúcs előestéjén Ursula von der Leyen javaslatáról az orosz vagyon felhasználására:
(A bizottság) szörnyeteget teremtett, és az most megeszi.
(Politico)
A belgák a németek árulásáról és a hátat fordító elvekről
Bart De Wever belga miniszterelnök a csúcs kezdete előtt Friedrich Merz kancellár "180 fokos fordulatáról" az orosz vagyon elkobzásának ellenzésétől a támogatásáig:
Németország kezdetben az opció legnagyobb ellenzője volt. A közelmúltig könnyű dolgom volt az Európai Tanácsban; Németország is veszélyesnek és jogellenesnek tartotta ezt. A nemzetközi jog azóta jelentősen fejlődhetett, mert ez most már láthatóan biztonságos és törvényes. És Németország ezt a fordulatot nagyon is nyilvánosan hajtotta végre.
Bart De Wever belga miniszterelnök két héttel a csúcs előtt:
A Parlamentben válaszoltam az Euroclearrel kapcsolatos országos álláspontunkat érintő kérdésekre. Számos hamis célzás terjed, amelyekkel nyomást próbálnak ránk gyakorolni, de a feltételeink ésszerűek és konstruktívak. Nem fogjuk magunkra vállalni a felelőtlen kockázatokat.
A dánok arról, hogy mit érdeklik őket a belgák
Mette Frederiksen dán miniszterelnők a csúcs kezdete előtt arról, hajlandó lenne-e Belgium ellenzése mellett is az orosz vagyon elkobzásáról dönteni:
Nagyon sok ügyben alapvetően az egyhangúság elvével dolgozunk. De most eljutottunk egy olyan pontra, ahol másképp kell cselekednünk. Nem lehet ugyanis, hogy egyetlen vagy két ország megakadályozza, hogy mi, többiek gondoskodhassunk a saját országaink védelméről.
A magyarok arról, hogy nem hagyjuk eladósítani magunkat
Orbán Viktor az EU-csúcs kezdete előtt élőben Brüsszelből:
Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos. Van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.
Az oroszok az európai malackákról
Vlagyimir Putyin orosz elnök az uniós csúcs előestéjén:
Európa malackái azonnal csatlakoztak a korábbi amerikai adminisztráció munkájához, remélve, hogy profitálnak országunk összeomlásából.
(The Guardian. A Euronews tévesen a "swine", azaz disznó szóval fordította Putyin kijelentését, eltévesztve az árnyalatot, bár az orosz elnök kétségen kívül dehonesztáló kifejezést használt. Másképp is "üdvözölték" egyébként az EU-csúcsot: a silókba töltötték a ballisztikus rakétákat)
