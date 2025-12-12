Brüsszel minden szabályt felrúgva 2027-ben beléptetné az ukránokat az EU-ba – cikkünk frissül
Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz egy Brüsszel által támogatott béketerv-javaslat szerint, amely az Oroszországgal folytatott háború lezárását célozza – közölte a Financial Times a tervet ismerős forrásokra hivatkozva. A lépés alapvetően megváltoztatná az EU új tagállamok felvételére vonatkozó gyakorlatát.
A dokumentum lényegében a Trump-kormányzat korábbi javaslatainak átdolgozott változata. Kijev és európai szövetségesei ugyanis oroszbarátnak tartották az eredeti koncepciót, ellenben a frissített verzió már tartalmazza Ukrajna gyorsított uniós tagságát.
Az Ukrajna EU-tagságát támogató hivatalnokok szerint az Európai Bizottság úgy látja, hogy nem szabad veszélyeztetnie a békefolyamatot a gyors ütemterv elutasításával. Ugyanakkor Ukrajna hivatalosan még egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le az EU 36 fejezetéből, a javasolt határidő pedig felülírná az unió érdemalapú bővítési elveit.
A terv forrásai szerint Brüsszelnek így újra kell gondolnia teljes bővítési folyamatát, beleértve az uniós forrásokhoz való hozzáférést és a szavazati jogokat is. Zelenszkij csütörtökön Kijevben újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Ukrajna EU-tagságának sorsa elsősorban az európai és az amerikai döntéshozókon múlik.
Kijev még a háború 2022 februári kezdete után nyújtotta be tagsági kérelmét, és négy hónappal később megkapta a jelölti státuszt. Marta Kos bővítési biztos a múlt hónapban a Financial Timesnak adott interjújában felvetette: az új tagállamokat néhány év próbaidőre helyezhetik, korlátozott jogokkal, demokratikus visszaesés esetén pedig kizárhatják őket.
A dokumentum akkor szivároghatott ki, amikor Donald Trump amerikai elnök növeli a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán államfőn egy karácsonyig kötendő békemegállapodás érdekében. Trump csütörtökön bejelentette, hogy amerikai küldöttek részt vesznek egy hétvégi európai-ukrán egyeztetésen a javaslat vitás elemeinek tisztázása céljából.
A tárgyalások folytatódnak, de a területi és biztonsági kérdések továbbra is komoly akadályt jelentenek, mivel Oroszország és Ukrajna ia ragaszkodik Donbászhoz. Felmerült, hogy szabad gazdasági övezetté nyilvánítják régiót, de ezt Oroszország elutasította.
Súlyos kijelentést tett Putyin bizalmi embere: Zelenszkijnek érdeke a háború folytatása
Volodimir Zelenszkij az európai tárgyalásokon olyan javaslatokat szeretne tenni az orosz–ukrán háború lezárását célzó amerikai tervhez, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója, Jurij Uszakov.