Ittas vezetés: hatalmas bírságokkal büntetik, jól gondolja meg mindenki, mit csinál szilveszterkor – itt vannak a pontos európai szabályok

A szabályok egyre szigorodnak, és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be – számolt be róla az Autópálya Matrica . Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer (!) euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat. A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa, és elérheti a 6 ezer eurót, és aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat.

Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban / Fotó: ronstik / iStockphoto

Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban

Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.

Teljes zéró tolerancia minden vezető számára:

Magyarország,

Szlovákia,

Csehország,

Románia.

Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék), ha nem kezdő vagy fiatal a vezető:

Ausztria,

Horvátország,

Szlovénia,

Szerbia,

Olaszország,

Németország.

Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek. Ugyanakkor a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.