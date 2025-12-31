Deviza
bírság
újév
ittas vezetés
alkohol

Ittas vezetés: hatalmas bírságokkal büntetik, jól gondolja meg mindenki, mit csinál szilveszterkor – itt vannak a pontos európai szabályok

Magyarországhoz hasonlóan a legtöbb országban kiemelten ellenőrzi a rendőrség szilveszterkor az alkoholfogyasztást. Aki külföldön köszönti az újévet, és autóval utazik, annak mindenképpen érdemes előre tájékozódni, mert országonként eltérő a határérték és a büntetés mértéke is.
VG
2025.12.31, 06:11
Frissítve: 2025.12.31, 06:14

A szabályok egyre szigorodnak, és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be – számolt be róla az Autópálya Matrica . Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer (!) euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat. A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa, és elérheti a 6 ezer eurót, és aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat.

Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban. Fotó: ronstik / iStockphoto
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban / Fotó: ronstik / iStockphoto

Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban

Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.

Teljes zéró tolerancia minden vezető számára:

  • Magyarország,
  • Szlovákia,
  • Csehország,
  • Románia.

Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék), ha nem kezdő vagy fiatal a vezető:

  • Ausztria,
  • Horvátország,
  • Szlovénia,
  • Szerbia,
  • Olaszország,
  • Németország.

Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek. Ugyanakkor a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.

