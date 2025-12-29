Nem akárki mondta ki: háború lesz Európa és Oroszország között, ez lehet a legnagyobb összecsapás – „Lassan, de biztosan közeledünk a viharhoz”

Alekszandar Vucsics szerb elnök egy interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a világ egyre közelebb kerül több regionális konfliktushoz, köztük egy lehetséges orosz-európai összecsapáshoz. A szerb államfő hangsúlyozta, hogy Szerbia igyekszik megőrizni semlegességét és távol maradni a feszültségektől – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: NurPhoto via AFP

Vucsics szerint még ha véget is érne az orosz-ukrán háború – amit ő személyesen kétségesnek tart –, az nem jelentené a béke tartós visszatértét. „Egyre közelebb kerülünk az Oroszország és Európa közötti konfliktushoz” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez nem lesz az egyetlen globális gócpont.

A szerb elnök példaként említette a Csendes-óceán térségét, a Dél-kínai-tengert, Tajvan környékét, valamint Japán és a Fülöp-szigetek körüli helyzetet, kiemelve az amerikai szerepvállalást ezekben a térségekben. További potenciális feszültséggócokként sorolta fel Izrael és Törökország kapcsolatát, amely szerinte hasonló szakaszba léphet, mint korábban Izrael és Irán viszonya.

Emellett rámutatott Afrika jelenlegi hat nagyobb regionális konfliktusára, ahol a helyi szereplők mögött gyakran nagyhatalmak – Ázsia, Európa vagy Amerika – érdekei állnak. A szerb elnök úgy véli, ezek a fejlemények egy nagyobb vihar előjelei, ezért Szerbia mindent megtesz, hogy fedezékbe vonuljon és elkerülje a bevonódást.

Vucsics ugyanakkor tudomásul vette, hogy a környező országok intenzív fegyverkezése részben Szerbia ellen irányulhat, noha – mint hangsúlyozta – Belgrádnak nincsenek területi vagy agresszív törekvései. Szerbia ezért maga is erősíti védelmi képességeit, különösen a légvédelmet, hogy elrettentse bármilyen potenciális agresszort.

Vucsics aláhúzta a béke megőrzésének fontosságát, utalva Szerbia történelmi veszteségeire, például az első világháború idején elszenvedett hatalmas emberveszteségekre. „Itt az ideje megvédeni gyermekeinket és jövőnket” – zárta gondolatait a szerb államfő.