Ez már padlássöprés, megszavazta a parlament: az utolsó euróit is Ukrajnának adja Európa – hozzáférnek ahhoz, amihez eddig csak a tagországok

Támogatta az Európai Parlament plénuma kedden annak az uniós jogszabálynak az elfogadását, amely a főbb európai uniós finanszírozási programok módosításai révén megkönnyítené, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassák az uniós forrásokat, valamint azt, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból – tájékoztatott az Európai Parlament kedden.

Az Európai Parlament támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának növelését / Fotó: Shutterstock

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén 519 szavazattal 119 ellenében, 25 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a meglévő uniós programokra – például a Stratégiai Technológiák Európai Platformjára, a Horizont Európára, az Európai Védelmi Alapra, a Digitális Európa programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) – vonatkozó szabályok módosítása révén több uniós finanszírozást fordítsanak a védelmi vonatkozású beruházásokra.

Az Európai Védelmi Alapból is kapna Ukrajna

Az Európai Parlament kiterjesztette az intézkedések hatályát annak érdekében, hogy azok magukban foglalják az ellenálló képesség fokozását a folyamatos hibrid támadásokkal és külföldi beavatkozással szemben. Az EP-képviselők azt is szorgalmazták, hogy a jogszabály tegye lehetővé az ukrán védelmi ipar nagyobb támogatását, és biztosítsa az ország részvételét az Európai Védelmi Alapban. Ez utóbbi amiatt különösen érdekes, mivel ez kifejezetten az uniós tagállamoknak létrehozott alap, de a döntés értelmében ezentúl Ukrajna is részesülhet belőle, pedig nem tagja azEurópai Uniónak.

A Horizont Európa program a jövőben katonai célokra is használható polgári alkalmazásokat támogat majd a kutatások területén. A támogatást ki kell terjeszteni a kis- és középvállalkozásokra, köztük az induló innovatív vállalkozásokra és a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokra is, amelyek egyébként nehezen jutnának finanszírozáshoz. A jogszabály lehetővé teszi továbbá a kettős felhasználású – katonai és polgári célú – közlekedési infrastruktúra uniós finanszírozását az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében, beleértve a katonai mobilitási folyosókat is, ahol az Európai Bizottság feltételeket szabhat a felhasználandó felszerelések, áruk vagy szolgáltatások származási országára vonatkozóan.