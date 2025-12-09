Döntött a kormány, aláírták a szerződést, máris költik az uniós pénzt: gigantikus fegyverkezésbe kezdett Horvátország – francia vadászgépek, német tankok

Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfőn megerősítette Párizsban, hogy hazája 18 Caesar MK2 típusú francia önjáró tarackot vásárol a hadereje megerősítésére céljából, valamint korszerűsíti 12 Rafale vadászgépét Franciaország segítségével.

Fegyvervásárlás: Rafale vadászgépekre is jut pénz Horvátországban / Fotó: AFP

„Nagyon elégedettek vagyunk a védelmi dinamikával” – idézte az AFP hírügynökség a horvát miniszterelnököt, miután hivatalában fogadta őt Emmanuel Macron francia elnök. A két ország vezetője megállapodást írt alá, amely megerősítette a 18 Caesar megrendelését.

A horvát kormány csütörtöki ülésén csaknem kétmilliárd euró (765 milliárd forint) értékű haderőfejlesztési program elindításáról döntött,

amely drónelhárító rendszerek, 44 darab Leopard 2A8 harckocsi, 18 darab Caesar MK2 önjáró tarack és 420 darab Tatra T-815-7 típusú nehéz terepjáró teherautó beszerzését foglalja magában.

A beruházások az Európai Unió SAFE (Biztonsági Akció Európáért) pénzügyi keretének támogatásával valósulnak meg, amely az európai védelmi ipari és technológiai bázis finanszírozására szolgál – hangsúlyozta Emmanuel Macron.

Ez szerinte egy beszédes megvalósulása annak, amiért az elmúlt hónapokban küzdöttek európai szinten. Ezzel az európai felszerelésekre támaszkodó újrafegyverkezési erőfeszítésekre utalt. A két ország emellett szándéknyilatkozatot írt alá modernizálási munkálatok megkezdéséről a Zágráb által beszerzett 12 Rafale vadászgép esetében.

Az Európai Unió és NATO két tagországa végre aláírta a 2021-ben megkötött stratégiai partnerségük „megerősítésére” vonatkozó 2026–2028-as hároméves akciótervet is – jelentette be Emmanuel Macron. A francia elnök emlékeztetett arra, hogy 2021 és 2024 között a két ország közötti kereskedelmi forgalom 40 százalékkal nőtt, a francia vállalatok horvátországi beruházásai pedig csaknem megháromszorozódtak.

Fegyvervásárlás: brutális szerződéseket kötött Zágráb

A kormány 44 Leopard 2A8 harckocsi beszerzéséről is határozott. Ez szimulátorokat, pótalkatrészeket és logisztikai támogatást is magában foglal 1,5 milliárd euróért, amiből az uniós hitel 1,1 milliárd eurót fedez. Horvátország 144,8 millió eurót kapott a saját készleteiből Ukrajnának átadott katonai eszközökért, és ezt az összeget a Leopardok beszerzésére fordítják. A harckocsik 2028 és 2030 között érkeznek az országba.