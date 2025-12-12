Szijjártó Péter kíméletlenül kiosztotta a NATO főtitkárát: a magyar kormány felszólítást küldött – "Hátba szúrta a béketárgyalásokat"

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy "ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla".

Feszültség: Szijjártó szerint Brüsszel felsorakozottt Trump béketerve ellen / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

"Mark Rutte meredek dolgokat mondott:

'mi' vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk

- idézte fel.

"A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország az észak-atlanti szövetség tagjaként visszautasítja a főtitkár szavait. "Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk" - vélekedett.

"Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!" - húzta alá.

A NATO-főtitkár tudja a háború kitörésének dátumát is

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a tagországoknak gyorsan növelniük kell védelmi képességeiket, hogy megelőzzék az Oroszország által indított, nagyhatalmi háborút, amely Európában újra fenyegető közelségbe került. Rutte azt is kijelentette, hogy mi vagyunk Oroszország következő célpontja.

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján.

Úgy vélte,

a katonai szövetségben sokan nem érzik Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában.

Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.