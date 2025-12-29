Ukrán béke után gázai tűzszünet? Netanjahu is Mar-a-Lagóba látogat, Trumpnak nagy tervei vannak – így hűtené le az egész Közel-Keletet
Donald Trump és Benjamin Netanjahu hétfőn találkozik a floridai Mar-a-Lagóban, hogy a gázai tűzszünet következő lépéseiről egyeztessenek. A tárgyalás középpontjában azonban már nemcsak az izraeli–palesztin megállapodás áll, hanem Irán és Libanon biztonsági kihívásai is.
Trump és Netanjahu találkozója a Gázai övezet békéjének stabilizálására irányul. Októberben Izrael és Hamász az amerikai elnök tervének megfelelően állapodott meg a tűzszünet első fázisáról, amely részleges izraeli kivonulást, humanitárius segélyek növelését és fogolycseréket tartalmazott.
Netanjahu azonban szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy a következő szakasz csak az utolsó izraeli fogoly, Ran Gvili maradványainak visszaadása után induljon el.
A találkozóra a Reuters szerint a családja is elkíséri, hogy személyesen egyeztethessen az amerikai adminisztrációval a további lépésekről. Izrael a Rafah határátkelőt is csak a maradványok visszaadása után nyitja meg, amely alapfeltétele a tűzszünet második fázisának.
A helyzet rendkívül törékeny. A Hamász nem hajlandó önként letenni a fegyvert, miközben izraeli csapatok a Gázai övezet nagy részét továbbra is ellenőrzésük alatt tartják. Bár a harcok mérséklődtek, a tűzszünet nem teljes:
- október óta több mint négyszáz palesztin vesztette életét, főként civilek;
- míg palesztin fegyveresek három izraeli katonát öltek meg.
Washington sürgeti a palesztin technokratákból álló átmeneti kormányzat és a nemzetközi biztonsági erő mielőbbi felállítását, ám a felek között továbbra is komoly bizalmi problémák állnak fenn.
Már nem csak a gázai tűzszünetről van szó
Libanonban a helyzet szintén feszült. A Hezbollah leszerelésére irányuló amerikai támogatású tűzszünet 2024 novemberében lépett életbe, de a síita szervezet ellenáll a fegyverei leadásának.
Eközben Irán, amely júniusban 12 napos háborút vívott Izraellel, többször is rakétagyakorlatokat tartott az elmúlt hetekben. Netanjahu a találkozón részletes hírszerzési anyaggal kívánja tájékoztatni Trumpot az iráni fegyverkezési tevékenységekről, miközben hangsúlyozza, hogy
Izrael nem keres nyílt konfrontációt Teheránnal, de készen áll a katonai fellépésre, ha a fenyegetés növekszik.
A csúcs időzítése különösen érzékeny Netanjahu számára: Izrael októberi választások előtt áll, és a miniszterelnök nem szeretne konfliktust Trumppal, miközben az amerikai elnök a tűzszünet mielőbbi előrehaladását várja. A politikai és biztonsági szálak összefonódása miatt a Mar-a-Lagóban zajló tárgyalás sorsa kulcsfontosságú lehet nemcsak a Gázai övezet békéjéhez, hanem a Közel-Kelet egészének stabilitásához is.
