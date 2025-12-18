Egy nap se kellett, máris megfenyegették a tagjelöltet: ha nem álltok be a sorba az oroszok ellen, felejtsétek el az EU-t

Nem volt még ilyen: szerdán egy EU-tagjelölt ország kulcsvezetője elutasította Brüsszel felhívását, hogy álljon be a sorba az Oroszország elleni szankciók kivetésében. A következő napon már meg is érkezett a reakció, fenyegetés formájában, Brüsszelből, az ott kezdődött uniós csúcs egyik váratlan résztvevőjétől.

Georgia EU-csatlakozása: a bővítési csúcson ők nem voltak ott, a litván elnök (felül jobbra) igen, majd megérkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, a "nagy" csúcs résztvevőjeként Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az illető tagjelölt nem volt hivatalos Brüsszelbe, bár ott az Európai Tanács találkozóját megelőzően zajlott az uniós vezetők és a balkáni tagjelöltek közti EU-Nyugat-Balkán csúcs. Nem balkáni országról van szó. Hanem az Oroszországgal szomszédos Georgiáról, amely valamikor Grúzia néven ugyanúgy együtt volt része a Szovjetuniónak az oroszokkal, mint Ukrajna vagy a balti országok, és földrajzilag nincsenek a hátában uniós tagok.

Georgia vezetése nem olyan ostoba, hogy szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben – jelentette ki szerdán Kaha Kaladze, a Grúziai Álom Demokratikus Grúzia kormánypárt főtitkára, Tbiliszi polgármestere.

A csütörtöki uniós csúcs olyan sorsdöntő kérdésekről dönt, mint hogy vállalja-e az EU, és miképp Ukrajna Oroszország elleni háborújának finanszírozását. Volt azonban a csúcsnak olyan résztvevője, aki szakított időt rá, hogy újságírók előtt kitérjen a grúz kilengésre is. Az egyik balti állam elnökéről van szó.

Georgia EU-csatlakozása: sajnos baj van a jogállami normákkal, pedig nagyon szeretünk titeket

"Kissé csalódott vagyok" – kezdte rezignáltan Gitanas Nausėda litván elnök –, a legutóbbi grúziai fejlemények miatt, amelyek – úgy gondolja –, azt jelzik, hogy az ország eltávolodik a Vilnius és Tbiliszi közötti szoros kapcsolattól.

"Bár Georgia messze van Litvániától, nagyon szoros kapcsolataink vannak: érzelmi, történelmi és hagyományos kötelékek fűznek össze bennünket, ezért sajnálatos látni, hogy Georgia nem közeledik" – tette hozzá barátian. Mindjárt ezt követte a fenyegetés. Az elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Georgia „eltávolodik az Európai Uniótól” és az unió jogállamisági normáitól, majd hozzáfűzte:

Úgy gondolom, hogy a helyzet nagyon bonyolult lesz, és ez csalódást okozna a grúz népnek, amely arra számít, hogy az ország határozott előrelépést tesz az Európai Unió felé

– idézi a Euronews (a cikkben 11:50-nél). Egyébként explicite nem mondta ki a litván, hogy az orosz szankciók ügyéről beszél, vagy legalábbis a cikk nem tért ki rá. A Budapesten oly jól ismert "úgyis mindenki tudja" ág.