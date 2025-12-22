Nem adja fel grönlandi álmait Donald Trump: újabb lépést tett a sziget megszerzése felé - tovább éleződnek az ellentétek Dániával

Donald Trump amerikai elnök grönlandi különmegbízottnak nevezte ki Jeff Landry louisianai kormányzót – derül ki a politikus Truth Social közösségi oldalra feltöltött bejegyzéséből.

Trump és grönlandi megbízottja, Jeff Landry / Fotó: AFP

Trump szerint Grönland kulcsfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából

Trump szerint Landry érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából, és határozottan képviselni fogja az amerikai érdekeket az Egyesült Államok, szövetségesei, sőt a világ biztonsága és túlélése érdekében. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a döntés Grönland számára nem változtat semmin. Dánia külügyminisztere felháborítónak nevezte a különmegbízott kinevezését, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritása iránt.

A louisianai kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést. „Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom Önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon” – írta Landry a közösségi oldalon, hozzátéve, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzó pozícióját.

Az elmúlt években Trump többször is felvetette, hogy a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal rendelkező Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia, elsősorban biztonsági megfontolások és az ásványkincsek iránti igény miatt.

A dán sajtó úgy tudja, hogy az amerikai kormány közvetlen kapcsolatfelvételre törekszik a grönlandi vezetéssel, miközben Dániában bevett gyakorlat, hogy kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a dán és a grönlandi fél egyaránt részt vesz a tárgyalásokon. Ezért a dán külügyminisztérium az Egyesült Államok nagykövetét is berendelte.

Landry egyetért Trumppal Grönland kérdésében

Trump felvetését Landry már korábban is támogatta, például egy január 9-i X bejegyzésben azt írta, hogy Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz nagyszerű lenne mindkét fél számára.

Januári beiktatása óta Trump újraélesztette az első elnöki ciklusa idején már felvetett grönlandi terjeszkedési elképzelést. Az elnök stratégiai jelentőséget tulajdonít a világ legnagyobb szigetének, amelynek mintegy négyötödét jég borítja, lakossága pedig kevesebb mint 57 ezer. Azonban

az amerikai elnök felvetését Grönland és Dánia is következetesen elutasítja.

Grönland a grönlandiaké

Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen azt írta: ismét egy új bejelentésre ébredtek az Egyesült Államok elnökétől, amely nagy horderejűnek tűnhet, de Grönland számára nem változtat semmin, mivel a sziget maga dönt a saját jövőjéről. „Grönland a grönlandiaké, és területi integritását tiszteletben kell tartani” – emelte ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A kormányfő hozzáfűzte: a terület nyitott az együttműködésre más országokkal, de ennek minden esetben a grönlandiak akaratának és döntésének tiszteletben tartásával kell történnie.