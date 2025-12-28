A színésznő, aki igazi forradalmat indított el az „És Isten teremtette a nőt” című film főszerepével, 91 éves korában elhunyt. 56 filmben szerepelt, mielőtt 1973-ban befejezte pályafutását, és az állatjogi aktivizmusnak szentelte magát – írja a Le Monde.

Gyász: 91 éves korában meghalt Brigitte Bardot

Brigitte Bardot az 1950–60-as években világsztárrá vált.

1956-ban az "És Isten megteremté a nőt" című film hozta meg számára az áttörést, és hamar a női szabadság és szexuális felszabadulás jelképévé vált.

Ikonikus stílusa és megjelenése jelentős hatással volt a divatra és a popkultúrára. Jelentős drámai alakítást nyújtott Az igazság című filmben, amelyben egy gyilkossággal vádolt fiatal nőt játszik. Nemzetközi elismerést hozott számára A megvetés, Jean-Luc Godard klasszikusa, ahol egy válságba jutott házasság története áll a középpontban.

Jómódú párizsi család gyermekeként született 1934. szeptember 28-án, egy előkelő környéken található nagypolgári, hétszobás lakásban nőtt fel. A felnövése azonban nem alakult gondtalanul, mert nagyon komoly szigor uralkodott otthon, ami még a gyerekek számára is szabályozta az élet minden apró részletét. Így Brigitte Bardot már kislányként is gyakran lázadozott, ez a jellemvonás később pedig a védjegyévé vált, írja az Origo.

Bardot négyszer ment férjhez, az utolsó házassága 1992 óta tart a vállalkozó Bernard d’Ormale oldalán. Egyetlen gyereke született 1960-ban, akiről az önéletrajzi könyvében később kegyetlen részleteket osztott meg. Az önéletrajz megjelenése után a fia beperelte az könyvvel okozott érzelmi károkért és a magánélete megsértéséért, Bardot-nak pedig fizetnie is kellett a bíróság ítélete után.

Pályafutása csúcsán, 1973-ban visszavonult a színészettől, amikor még mindig rendkívül népszerű volt. Ezt követően teljes energiáját az állatvédelemnek szentelte, és létrehozta a Brigitte Bardot Alapítványt. Gyakran szólalt fel közéleti témákban is, az utóbbi időben többször kritizálta a migrációt.

Egész Franciaország tele van burkában járó nőkkel, ez elfogadhatatlan. Úgy viselkednek saját hazájukban, ahogy akarnak, de ne kényszerítsék ránk a szokásaikat. Én is tiszteletben tartom az ő kulturújukat, ők is tartsák tiszteletben a miénket

– nyilatkozta még 2018-ban.