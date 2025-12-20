Kitört a botrány: megfenyegették a magyar tudományos élet legnagyobb neveit, hogy azonnal mondjanak le – "Egészen elképesztő"
Különös helyzet alakult ki a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnál, amelynek irányító testületeit hiába alkotják nemzetközileg elismert tudományos szaktekintélyek, most mégis már-már erőszakos módon lemondatná őket az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Csakhogy ezzel a szervezettel nincs minden rendben.
Az ADF ugyanis nem rendelkezik érdemi tudományos teljesítménnyel, így pedig furcsán hat, hogy felszólította a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új, nemzetközileg elismert és kiemelkedő teljesítményt felmutató tagjait, hogy mondjanak le tisztségükről.
Az ADF ráadásul nem is képviseli az akadémiai dolgozókat és még azt sem lehet biztosan tudni, pontosan hány tagjuk van. Ezzel együtt is az elmúlt az elmúlt időszakban folyamatosan gáncsolja a kutatóhálózat megújulását. A HUN-REN ezzel együtt is fejlődő pályára állt, így például jelentős kutatói béremelés történt az idén, amivel
a kutatói átlagos alapbérek meghaladják a bruttó 850 ezer forintot.
A napokban pedig a kutatóhálózat 25 éves keretmegállapodást kötött a kormánnyal, amely értelmében több mint kétszeresére – 2027-ig közel 90 milliárd forintra – nő a HUN-REN finanszírozása.
HUN-REN: kitört a botrány, lemondatnák a tudósokat
A Magyar Nemzet már korábban bemutatta, hogy az ADF hatfős elnökségből három kutató lényegében semmilyen érdemi eredménnyel nem büszkélkedhet, legalábbis ami a tudományos munkában mérvadónak számító hivatkozásokat illeti. A fennmaradó három további tag is legfeljebb csak középszerű tudományos teljesítményt tudhat magáénak.
Az is sokatmondó, hogy az ADF elnökségi tagjai úgy nyilvánulnak meg a kutatóhálózatot érintő kérdésekben, hogy a hat elnökségi tagból négyen nem is a HUN-REN-ben, hanem az ELTE-n dolgoznak: többen közülük annak az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a dolgozói, amelynek kutatói rendszeresen tudományosnak álcázott, de inkább belpolitikai tevékenységet végeznek. (Legutóbb például október 23-án „kiszámolták”, hogy Magyar Péter rendezvényén kétszer annyian voltak, mint a Békemeneten, holott ezt más adatok nem támasztják alá, sőt, az ellenkezőjéről szólnak – a szerk.)
Mindenesetre érdemes felsorolni, kik is a HUN-REN új Irányító Testületének tagjai és hogyan viszonyul a teljesítményük az ADF elnökségi tagjaiéhoz.
- Dr. Domokos Péter Széchenyi-díjas fizikus, a Kutatási Kiválósági Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, a kvantumtechnológiai szakterület elsőszámú hazai tudományos vezetője.
- Dr. Roska Botond professzor, aki nem csak Wolf-díjas (amire sokan a Nobel-díj előszobájaként tekintenek), de szakterületén (a látás helyreállítása) a világ egyik legelismertebb kutatója.
- Dr. Molnár Béla, a 3DHistech vállalat alapítója, amely az egyik, ha nem a legsikeresebb magyar tulajdonú technológiai vállalkozás, emellett a Semmelweis Egyetem professzora, akinek egymagában 27 szabadalma van.
- Dr. Szászi István a Bosch csoport – Európa meghatározó autóipari beszállító vállalatáról van szó – vezetője Magyarországon és az Adria régióban. A Bosch budapesti kutató-fejlesztő központjában – Szászi irányítása alatt – több mint 3500 fejlesztőmérnök dolgozik.
- Dr. Zaránd Gergely fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese, elméleti fizikus, az MTA rendes tagja, a kvantuminformatika hazai vezető szakértője.
- Végül, de nem utolsósorban az Irányító Testület tagja Melanie Seymour, aki a világ egyik legnagyobb pénzügyi alapkezelője, a BlackRock budapesti irodáját vezette évekig.
Forrásaink úgy értékeltek, hogy az egész botrány mögött inkább az feltételezhető, hogy az ADF valójában nem a magyar kutatókat és tudományos munkatársakat képviselő szervezet, hanem egy társaság, amely "a saját, de leginkább Brüsszel érdekei mentén lép fel és politikai érdekből akadályozva a magyar tudomány sikerét".
Az azonban egészen elképesztő, hogy Magyarország legmagasabban jegyzett tudományos és vállalati szaktekintélyeit fenyegetve szólítják fel lemondásra az autonóm kutatóhálózat éléről.
Vajon a tudományos szabadság „hazai őrei” mikor fognak megszólalni ebben az ügyben? – tették fel a költői kérdést.