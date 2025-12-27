Deviza
EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0% EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hőmérséklet
imeteo
hideg
tél

Előrejelzés: most durvulhat be igazán a tél, nagyon hideg lehet januárban

A nagyon meleg december után végre egy átlag alatti, helyenként kifejezetten fagyos január jöhet, legalábbis erre utalnak a jelenlegi európai modell-előrejelzések.
Járdi Roland
2025.12.27, 16:55
Frissítve: 2025.12.27, 17:02

A decemberi enyhe idő után akár 180 fokos fordulatot is vehet az időjárás januárban ezt mutatják az európai előrejelzési modellek.

időjárás előrejelzés
Előrejelzés: most durvulhat be igazán a tél, nagyon hideg lehet januárban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szlovák iMeteo portál szerint többnyire átlag feletti hőmérséklet jellemezte a decembert. A helyzet azonban most változik, és december utolsó napjaiban várhatóan átlag alatti hőmérsékletek lesznek.

A legfrissebb előrejelzések szerint január elején még jelentősebb lehűlés várható, és különösen a hónap első napjaiban komoly fagyokat tapasztalhatunk.

A megváltozott időjárás miatt az első havazás vasárnap várható Szlovákiában, de hétfő este lesz jelentősebb. Majd január első napjaiban további havazási hullámok várhatók, amelyek elérik a Kárpátokat. Északról hideg levegő áramlik, főként Kelet-Európa felett gyűlik fel, miközben egyes csapadékhullámok elérik a térséget.

Az ECMWF európai numerikus modell legfrissebb előrejelzései szerint januárban átlag alatti hőmérséklet lesz Európában, különösen a január közepéig tartó időszakban.

Közép-Európa várhatóan a leghidegebb régiók közé tartozik. A januári átlaghőmérséklet akár 3-5 °C-kal is alacsonyabb lehet a hosszú távú átlagnál, ami már jelentős eltérés.

Magyarországra egyelőre nem mutatnak havazást az előrejelzések, de a Koponyeg.hu szerint itthon is hideg lesz. A jövő héten éjszakánként –5,–6 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu