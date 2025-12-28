A következő napokban országos fagyra kell készülni, és napközben is csak kevéssel fagypont felett alakul a maximum – közölte a HungaroMet.

Országos fagy jön a héten, az év utolsó napján akár havazhat is

A jövő hét napos idővel indul, azonban átmenetileg szerdán és péntektől megnövekszik a felhőzet,

elszórtan hózápor, havazás, az új évben vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.

A gomolyok feloszlanak, de az északkeleti harmadban csak az éjszaka második felében csökken a felhőzet. Hétfőn derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. Éjszaka fokozatosan veszít erejéből a szél. Hétfőn a nyugati, délnyugati szél lesz élénk, néhol erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között valószínű, de a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul.