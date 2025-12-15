Téli romboló érkezett a Balatonra – egyelőre a dokkban pihen, de felkészülten várja a jégtáblákat

Az idilli téli Balaton is rejt gondokat, veszélyeket, a szakembereknek bőven akad munkájuk, ha a tó befagy, igaz, ez egyre ritkábban fordul elő. A vastag, mozgó jégtáblák tetemes károkat okozhatnak a kikötőkben, a part menti létesítményekben és a vízügyi műtárgyakban. Ezért kell olykor bevetni a balatoni jégtörőt – írja a Sonline.

Megérkezett a balatoni jégtörő / Fotó: Sonline

A Vízvédelem nevű géphajó az Országos Jégtörő Flotta egyetlen balatoni tagja,

a hajó Balatonkilitiben töltötte az elmúlt heteket, ahol átfogó felújításon esett át, majd a Sión keresztül tért vissza Siófokra és a Balatonra.

A vízügy információja szerint a ehhez szükséges vízeresztés a csatornában elenyésző mértékű volt, a Balaton vízszintjét és élővilágát gyakorlatilag nem érintette.

Kevesen tudják, de a balatoni jégtörő nem új jövevény: a Vízvédelem hajója 1984-ben épült a tiszalöki hajógyárban. Eredetileg vontató- és laborhajóként szolgált, hosszú éveken át innen végezték a Balaton vízminta-vételezését, és ez a hajó vontatta a vízügy úszó munkagépeit, uszályait is.

Most is alapos karbantartáson esett át: homokszórásos tisztítást kapott, majd korszerű festékrendszerrel vonták be a testét. Kicserélték az elhasználódott Kort-gyűrűket, javították a lemezelést, felújították a propellereket, a kormány- és meghajtótengelyeket, valamint azok csapágyazását. A géphajó 2018-ban új Doosan motorokat kapott.

Nem egyszerű a hajó indítása

A balatoni jégtörő bevetése nem automatikus. Az időjárási körülmények folyamatos figyelése után a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tesz javaslatot, a végső döntést pedig az Országos Vízügyi Irányító Törzs hozza meg.

A hajó körülbelül 20-22 centiméter vastag jeget képes feltörni,

de a tényleges teljesítmény nagyban függ a jég állapotától is.

Bár az elmúlt évek enyhe telei miatt ritkábban volt szükség rá, a hajó nem dísznek van a Balatonon.

Legutóbb 2017 januárjában vetették be éles helyzetben, akkor kikötői jégtörési feladatokat látott el.

A környezetvédelem ilyenkor kiemelt szempont: a munkák 2,5 méter mély vízben zajlanak, ahol a vermelő halakat nem zavarják, a még aktív halállomány pedig oxigéndús vízhez jut, ami kifejezetten kedvező számukra.