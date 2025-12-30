Deviza
Azonnal megszólalt Karácsony Gergely az amerikai hitelminősítő sokkoló döntéséről: a főpolgármester előállt a magyarázattal, miért került szégyenpadra a főváros – „Aki Budapestet csődbe löki, azt magával rántja”

2025.12.30, 06:23
Frissítve: 2025.12.30, 06:42

„Az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát. Ezt nem fogják megúszni” – fogalmazott Karácsony Gergely a Facebookon.

KARÁCSONY Gergely
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.  

A Moody's szerint Budapest likviditási helyzete romlott a 2021-2025 közötti időszakban, bár az alacsony likviditás az elmúlt három évben kezelhető volt a rutin működési tevékenység szempontjából. 

A főpolgármester közölte: a nemzetközi hitelminősítő döntése Budapest leminősítéséről a kormány sarcpolitikájának következménye. Megfogalmazása szerint a Budapest-ellenes politika nem több, mint károkozás, a károkat a főváros leminősítése után alighanem az ország is, annak minden polgára elszenvedheti. 

„A leminősítés nyilvánvaló oka, hogy a pénzpiacok is a kormány és a főváros közötti észszerű pénzügyi megállapodásra számítottak, 

ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult” – írta Karácsony Gergely.

Szerinte a leminősítésnek három oka van:

  • a kormány a 20-szorosára emelt sarccal több pénzt von el Budapesttől, mint amennyi támogatást ad, és Budapest, más önkormányzatoktól eltérően, a hitelfelvételhez sem kapott engedélyt a kormánytól;
  • a második ok, hogy a kormány a mai napig nem fizette meg az adósságát Budapestnek, amire törvény kötelezi. Ezt okkal tekinti súlyos kockázatnak a hitelminősítő;
  • harmadik: Budapest a kormány miatt nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz.
    Karácsony Gergely azt írta, hogy egy olyan kormány akarta kioktatni Budapestet, amely eladósította az országot, amelynek romokban a költségvetése. A főváros gazdálkodásáról ehhez képest a Moody’s is megállapította: „a minősítések ugyanakkor figyelembe veszik Budapest mérsékelt és csökkenő adósságszintjét, valamint stabil működési teljesítményét”.

„Ahogy azt korábban is mondtuk: aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja” – írta.

 

