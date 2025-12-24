Deviza
EUR/HUF388,95 -0,43% USD/HUF330,03 -0,33% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF418,76 -0,42% PLN/HUF92,31 -0,21% RON/HUF76,4 -0,44% CZK/HUF16,03 -0,27% EUR/HUF388,95 -0,43% USD/HUF330,03 -0,33% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF418,76 -0,42% PLN/HUF92,31 -0,21% RON/HUF76,4 -0,44% CZK/HUF16,03 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz–ukrán háború
békejavaslat
Vlagyimir Putyin

Egyetlen rövid mondat leforrázta a reményt a karácsonyi békére, a fronton nem könnyebbülhetnek meg

Újságírói kérdésre reagált Putyin elnök szóvivője. Karácsonyi béke a rövid mondatból kikövetkeztethetőleg nem várható.
Pető Sándor
2025.12.24, 15:05
Frissítve: 2025.12.24, 15:07

Hetek óta röpködnek az optimista nyilatkozatok gyakorlatilag minden érintettől arról, milyen közel járnak a célhoz a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte béketárgyalások.

Karácsonyi béke: Dmitrij Peszkov lehűtötte a reményeket
Karácsonyi béke: Dmitrij Peszkov lehűtötte a reményeket  Fotó: Anadolu via AFP

Aki karácsonyra megegyezést remélt, az több dolog is lehűthette szerdán. 

Az orosz karácsony egyébként csak január 7-én lesz, és hiába van Ukrajnában is ortodox egyház, 2023-ban azonban – tehát a háború kitörését követő évben — ők megváltoztatták az egyházi naptárat, és azóta az ő karácsonyuk is december 25-re esik, mint az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Egy nappal korábban, 24-én a következő dolgok történtek, amelyek gyakorlatilag kizárták a karácsonyi békemegegyezést:

  1. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatott egy békejavaslati dokumentumot, amely több olyan pontot tartalmazott az amerikaiakkal folytatott egyeztetései után, amelyben távol lehetnek az álláspontok Moszkváétól. 
  2. Nyílt konfliktus bomlott ki a béketárgyalásokban magának szavat követelő Európai Unió és az Egyesült Államok között: az Európai Bizottság határozott hangvételű közleményben ítélte el az Egyesült Államok döntését, amely öt európai állampolgár, köztük Thierry Breton volt belső piaci biztos amerikai beutazását tiltja meg.
  3.  Kiderült, hogy az Európai Unió az elmúlt négy hónapban 7 százalékkal kevesebbet költött amerikai kőolajra és földgázra, mint egy évvel korábban, holott a nyáron Ursula von der Leyen európai bizottásgi elnök a vásárlások felpörgetésére tette ígéretet Donald Trump amerikai elnöknek.
  4.  Sajtótájékoztatót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, és itt hangzott el az a rövid mondat, ami tiszta vizet öntött a pohárba, nem a békejavaslatról, hanem egy másik, döntő kérdésről.

Karácsonyi béke vagy háború: ez eldőlt, kiolvasható Dmitrij Peszkov néhány szavas mondatából

Dmitrij Peszkov szóvivőt arról kérdezték konkrétan, tervez-e megbeszélést Vlagyimir Putyin Donald Trumppal.

A válasza:

Nincsenek még tervek

idézte a TASZSZ orosz hírügynökség.

Ez el is döntötte a kérdést, hiszen ha áttörés közelébe kerülnek volna a tárgyalások, a két elnök bizonnyal egyeztet egymással, ha másról nem is, legalább arról, hol és mikor írják alá a békét. Donald Trump utolsó javaslata a helyszínt illetően Budapest volt.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12606 cikk

 

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu