Most van bajban Ursula von der Leyen: Kína megüzente az EU-nak, mit gondol az orosz vagyon elkobzásáról – Zelenszkij nem fog örülni

Peking szerint az ilyen lépések aláássák a nemzetközi jogot, és nem segítik a béketárgyalásokat. Kína elutasítja azokat az uniós terveket, amelyek szerint a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák Ukrajnát.
VG
2025.12.17, 21:22
Frissítve: 2025.12.17, 21:33

Kína határozottan ellenzi azokat az egyoldalú szankciókat, amelyek nem az ENSZ Biztonsági Tanácsának jóváhagyásával történnek – mondta Guo Jiakun, a kínai külügy szóvivője szerdán. A szóvivőt arról kérdezték, hogy az EU azon terve, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására fordítanák, aláássa-e Kína bizalmát az uniós üzleti környezetben.

The,Chinese,Flag,And,The,Eu,Flag,Are,Both,Made szankciók kína
Kína elutasítja azokat az uniós terveket, amelyek szerint a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák Ukrajnát / Fotó: Andy.LIU / shutterstock (Képünk illusztráció)

Guo a Global Timesnak elmondta, hogy Peking szerint a konfliktus megoldásához minden félnek olyan légkört és feltételeket kellene teremtenie, amelyek a politikai megoldás felé viszik a tárgyalásokat, nem pedig növelik a feszültséget. 

A kínai álláspont világos: az EU tervezett lépése alááshatja a nemzetközi jog és a globális gazdasági együttműködés bizalmát, miközben komoly precedenst teremthet a jövőbeli válságkezeléshez.

Nem sokkal korábban azonban Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatója során bejelentette , hogy az EU végül nem tárgyalja a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését.

A magyar kormány álláspontja szerint a javaslat jogilag és politikailag kockázatos, ráadásul a tagállamok körében is rendkívül népszerűtlen. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a döntés elhalasztása tükrözi a felelős hozzáállást, és megőrzi az unió belső egyensúlyát, miközben biztosítja, hogy a nemzetközi jogi normákat tiszteletben tartsák.

Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Brüsszelbe utazna, hogy személyesen próbáljon támogatást szerezni Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyon ügyében.

Bár a csúcstalálkozó napirendjén elméletileg már nem szerepel a téma, Ukrajna továbbra is aktívan keresi a finanszírozási lehetőségeket a háborús kiadások fedezésére, még akkor is, ha ezekkel a nemzetközi jogot is át kell hágni.

Zelenszkij célja, hogy az EU vezetőit meggyőzze arról, hogy a befagyasztott eszközökből származó források nélkül Ukrajna háborús ellenállása jelentősen csorbulna, és az európai biztonság szempontjából is kritikus lépésekről maradna le a kontinens.

Brüsszelben a kínai fenyegetés lehet az utolsó csepp a pohárban

A történet jól mutatja az EU belső és nemzetközi feszültségeit:

  • míg Kína a nemzetközi jog és a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza, 
  • Brüsszel látszólag megroppant a nemzetközi nyomás alatt, és elhátrál a népszerűtlen javaslattól;
  • Zelenszkij azonban minden eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy Ukrajna rátehesse a kezét az orosz állami vagyonra.

A befagyasztott orosz vagyon ügye így egyre inkább nemzetközi diplomáciai csomóponttá válik, ahol jogi, politikai és stratégiai érdekek ütköznek, ennek kimenetele pedig jelentősen meghatározhatja az európai válságkezelés és a kontinens jövőbeli biztonsági politikája alakulását.

