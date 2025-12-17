Most van bajban Ursula von der Leyen: Kína megüzente az EU-nak, mit gondol az orosz vagyon elkobzásáról – Zelenszkij nem fog örülni
Kína határozottan ellenzi azokat az egyoldalú szankciókat, amelyek nem az ENSZ Biztonsági Tanácsának jóváhagyásával történnek – mondta Guo Jiakun, a kínai külügy szóvivője szerdán. A szóvivőt arról kérdezték, hogy az EU azon terve, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására fordítanák, aláássa-e Kína bizalmát az uniós üzleti környezetben.
Guo a Global Timesnak elmondta, hogy Peking szerint a konfliktus megoldásához minden félnek olyan légkört és feltételeket kellene teremtenie, amelyek a politikai megoldás felé viszik a tárgyalásokat, nem pedig növelik a feszültséget.
A kínai álláspont világos: az EU tervezett lépése alááshatja a nemzetközi jog és a globális gazdasági együttműködés bizalmát, miközben komoly precedenst teremthet a jövőbeli válságkezeléshez.
Nem sokkal korábban azonban Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatója során bejelentette , hogy az EU végül nem tárgyalja a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését.
A magyar kormány álláspontja szerint a javaslat jogilag és politikailag kockázatos, ráadásul a tagállamok körében is rendkívül népszerűtlen. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a döntés elhalasztása tükrözi a felelős hozzáállást, és megőrzi az unió belső egyensúlyát, miközben biztosítja, hogy a nemzetközi jogi normákat tiszteletben tartsák.
Brüsszel visszatáncolt az egyik legvitatottabb kérdésben. Orbán Viktor szerint sikerült megbuktatni a tervet, amely a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna kezébe tette volna, ezzel tovább fűtve a geopolitikai feszültségeket és az ország hadigépezetét is.
Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Brüsszelbe utazna, hogy személyesen próbáljon támogatást szerezni Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyon ügyében.
Bár a csúcstalálkozó napirendjén elméletileg már nem szerepel a téma, Ukrajna továbbra is aktívan keresi a finanszírozási lehetőségeket a háborús kiadások fedezésére, még akkor is, ha ezekkel a nemzetközi jogot is át kell hágni.
Zelenszkij célja, hogy az EU vezetőit meggyőzze arról, hogy a befagyasztott eszközökből származó források nélkül Ukrajna háborús ellenállása jelentősen csorbulna, és az európai biztonság szempontjából is kritikus lépésekről maradna le a kontinens.
Brüsszelben a kínai fenyegetés lehet az utolsó csepp a pohárban
A történet jól mutatja az EU belső és nemzetközi feszültségeit:
- míg Kína a nemzetközi jog és a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza,
- Brüsszel látszólag megroppant a nemzetközi nyomás alatt, és elhátrál a népszerűtlen javaslattól;
- Zelenszkij azonban minden eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy Ukrajna rátehesse a kezét az orosz állami vagyonra.
A befagyasztott orosz vagyon ügye így egyre inkább nemzetközi diplomáciai csomóponttá válik, ahol jogi, politikai és stratégiai érdekek ütköznek, ennek kimenetele pedig jelentősen meghatározhatja az európai válságkezelés és a kontinens jövőbeli biztonsági politikája alakulását.
Kijevnek sürgősen kell az orosz vagyonra alapozott hitel, ám egyre kevesebben támogatják ezt a tervet. Zelenszkij személyes jelenléttel próbálja felgyorsítani az uniós döntést Ukrajna finanszírozásáról.