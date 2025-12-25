A kínaiak is beszálltak az orosz-ukrán háborúba, ezt Washington nem fogja megtorlás nélkül hagyni, minden megváltozhat

Oroszország a kínai műholdak képalkotási adatait is igénybe veszi az ukrajnai energetikai célpontok elleni csapások végrehajtásához – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Összefüggéseket tapasztaltunk a kínai műholdak ukrán területről készített felvételei és az ezekhez kapcsolódó energetikai infrastruktúra elleni orosz csapások között

– írta Zelenszkij szerdán egy közösségimédia-bejegyzésben, miután találkozott az ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetőjével, Oleh Ivascsenkóval. „Fokozódó kapcsolatokat rögzítünk Oroszország és kínai szereplők között, amelyek űralapú hírszerzési adatokat szolgáltathatnak” - írta.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna szövetségesei elé kívánja vinni az ügyet, mivel az aláássa az Oroszország közel négy éve tartó háborújának lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Nem világos, hogy az elnök azt állította-e, hogy a kínai kormány tudott az ország vállalatainak részvételéről a műholdas adatok biztosításában.

Washington már tud a kínai műholdak háborús tevékenységéről

Oroszország az elmúlt hónapokban kíméletlen drón- és rakétatámadási kampányt folytatott Ukrajna energiahálózata ellen, milliókat kényszerítve áramkimaradások elviselésére a fagyos téli hőmérsékletek idején.

Szerhij Kiszlicja, Ukrajna első külügyminiszter-helyettese a múlt héten Pekingben politikai konzultációkat folytatott Liu Binnel, Kína külügyminiszter-helyettesével, amelyek során a háború is napirendre került.

Az Egyesült Államok 2023-ban – Joe Biden akkori elnöksége alatt –

szankciókat vezetett be egy kínai vállalattal szemben, amelyet azzal vádoltak, hogy ukrajnai helyszínekről készült műholdfelvételeket adott el egy orosz technológiai cégnek.

Az amerikai kormány akkor szembesítette Pekinget azzal a problémával, hogy kínai cégek támogatják Oroszország háborúját – mondták az ügyet ismerő források a Bloombergnek. Washington nem fogja hagyni, hogy a kínai űrtechnológiát háborús körülmények között próbálják ki, ez stratégiai szempontból is megengedhetetlen a Fehér Ház számára.

Folytatódtak az orosz csapások az ukrán energetikai létesítményekre

Szerdán Oroszország csapást mért egy hőerőműre az ukrajnai Harkivban, ami „jelentős visszaesést” okozott az áramszolgáltatásban, és érintette a város fűtési és közlekedési rendszereit is – közölte Ihor Terehov polgármester a Telegramon. A támadásban egy ember meghalt, többen megsérültek – tette hozzá.