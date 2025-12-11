Deviza
EUR/HUF381.53 -0.31% USD/HUF325.95 -0.33% GBP/HUF436.11 -0.39% CHF/HUF408.66 -0.08% PLN/HUF90.23 -0.38% RON/HUF74.94 -0.28% CZK/HUF15.75 -0.24% EUR/HUF381.53 -0.31% USD/HUF325.95 -0.33% GBP/HUF436.11 -0.39% CHF/HUF408.66 -0.08% PLN/HUF90.23 -0.38% RON/HUF74.94 -0.28% CZK/HUF15.75 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,539.77 +0.89% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,490 +2.29% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.7 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,399.87 +0.38% BUX109,539.77 +0.89% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,490 +2.29% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.7 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,399.87 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
klímaváltozás
globális felmelegedés
klímaegyezmény
fenntarthatóság
éghajlat

Hiába volt Párizs, a klímaváltozás éveken belül tönkretesz bennünket, egy évtizedet vesztegetett el a világ

A Föld rendszereinek több mint kétharmada ma már kritikus állapotban van, miközben 2024 a történelem legmelegebb éve lett.
Andor Attila
2025.12.11, 10:57
Frissítve: 2025.12.11, 10:58

A légkör melegedése ráadásul az elmúlt években felgyorsult: nemcsak az üvegházhatású gázok ember okozta kibocsátásai értek csúcsra, hanem több, eddig kevésbé ismert folyamat is erősíti a felmelegedést. 

klímaváltozás
Klímaváltozás: elszáradnak a növények / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Föld egyre több napenergiát nyel el, mint amennyit visszasugároz az űrbe. Egyrészt azért, mert a bolygónk az eltűnő hó- és jégfelszínek miatt egyre sötétebbé válik.

Másrészt pedig a felhők fényvisszaverő képessége is gyengül, mivel az aeroszolrészecskék mennyiségének csökkenésével gyakrabban alakulnak ki olyan típusú felhők, melyek áteresztik a napsugarakat – áll az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársai által írt tanulmányban. Szabó Péter, Kis Anna, Pongrácz Rita hangsúlyozzák: gyengül az Atlanti-óceán nagy áramlási rendszere (AMOC) is, amely többek között jelentősen befolyásolja Európa éghajlatát, de ennél is nagyobb baj, hogy a halálos áldozatokat követelő és gazdaságilag is jelentős időjárási szélsőségek száma meredeken nő: 

az éghajlati okokra visszavezethető, 2000 óta bekövetkezett károk globálisan már meghaladják a 18 ezer milliárd amerikai dollárt.

Alig történt valami tíz év alatt

A Párizsi Egyezmény 2015 decemberi elfogadásakor a globális felmelegedés az iparosodás előtti időszakhoz (1850-1900) képest nagyjából 1 °C volt. Ma ez az érték már megközelíti az 1,4 °C-ot, és az elmúlt évtized adatai alapján a felmelegedés üteme jelentősen gyorsult. Ha a jelenlegi trend folytatódik, a világ már 2029 körül tartósan elérheti a kritikus 1,5 °C-os felmelegedési szintet, miközben tíz évvel ezelőtt ezt a küszöböt még csak 2042-re valószínűsítették.

A fő problémák:

  • A szénből, földgázból és kőolajból származó energiafelhasználás 2024-ben minden idők csúcsára emelkedett, vagyis a globális igény tovább nő, nem csökken. 
  • Az üvegházhatású gázok emberi tevékenységekből származó kibocsátása 2024-ben szintén rekordmagas, 40 gigatonna CO₂-egyenérték volt.
  • Ami ennél nagyobb probléma, hogy az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás az elmúlt néhány év után ismét a COVID előtti szintekre ugrott vissza (átlagosan évi 5 tonna fejenként), és ezzel 2007 óta gyakorlatilag stagnál. Ez azt jelzi, hogy se a globális világgazdaság, se az egyes országok nem tudták feladni a megszokott jólétet és leválasztódni a fosszilis energiafelhasználásról.

A globális erdőveszteség 2024-ben közel 30 millió hektár volt, míg 2000-ben ennek csupán a fele. Ez a növekvő erdőirtás, illetve az erdőtüzek következménye. 

Gyakorlatilag nincs megállás, pedig van megoldás

Mindezek alapján

 a világ egyre közelebb sodródik a veszélyes „forró Föld” forgatókönyvhöz – egy olyan állapothoz, amelyben a klímarendszer önmagát erősítő folyamatok miatt még akkor is tovább melegedne, ha az emberiség gyorsan csökkentené a kibocsátásokat. 

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy még mindig van esélyünk ennek a folyamatnak a megállítására: rendelkezésre állnak olyan nagyon hatékony és gyorsan alkalmazható beavatkozások, mint például a tüzek és erdőirtások visszaszorítása, a fosszilis energiahordozók azonnali drasztikus ütemű kiváltása és az energiahatékonyság radikális javítása, a mezőgazdasági kibocsátások jelentős csökkentése, valamint a fenntarthatóbb fogyasztási szokások és zöldebb környezetpolitikák gyors bevezetése, amik megállíthatják a rossz trendet.

­

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu