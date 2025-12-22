Az ünnepekre való tekintettel az év utolsó kormányinfója december 23-án, kedden lesz a Karmelita kolostorban, a Miniszterelnöki Kabinetirodában – erről Gulyás Gergely a Facebook-oldalán tájékoztatott. A meghívó szerint az év utolsó kormányinfójának a címe Mit miért tesz a kormány? lesz. Feltehetőleg a múlt heti EU-csúcs történéseiről is szó esik majd.

Rendkívüli időpontban lesz az év utolsó kormányinfója / Fotó: Hegedüs Róbert

A múlt heti EU-csúcs bőven tartogatott izgalmakat. Orbán Viktor miniszterelnök is érdekes információkat árult el arról, mi zajlott pontosan a csütörtöki EU-csúcson zárt ajtók mögött, amikor magára maradt a többi uniós tagállam vezetőjével. A kormányfő a szombaton Szegeden megtartott háborúellenes nagygyűlésen arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Brüsszelben éppen betiltották az utolsó orosz energiamolekulát is, addig Ukrajna Magyarországon keresztül jelentős mennyiségben vásárol orosz földgázt.

„Elszigetelődéssel illet a sajtó. Amikor ott vagy az Európai Tanácsban, akkor ott csak ti vagytok, rajtatok kívül nincsen senki más. Mennyire érzed magad kitaszítottnak?” – tette fel a kérdést Lázár János miniszter Orbán Viktornak. A miniszterelnök szerint az egy nehezen kezelhető helyzet, hogy „mindenki szembe jön az autópályán”. Azt mondja egy francia vagy egy német, hogy de kedves barátom, mi itt mindannyian máshogy gondoljuk. Miért gondolod, hogy neked van igazad?

A magyar kormányfő szerint ezt az elején nehezen kezelte, de most már könnyű, mert a migrációs csatát megvívta velük.

Mind a 26 tagország első embere azt mondta, hogy Orbán Viktor jön szembe az autópályán, de ő kitartott, és most a többiek már a fél karjukat odaadnák, hogyha olyan állapotok lennének náluk a migrációban, mint Magyarországon.

„Kétszer tettem kísérletet arra, hogy stratégia változást érjek el ennek a tanácsnak a háborús politikájában. Mind a kétszer kudarcot vallottam, valószínűleg azért, mert nem érveltem elég jól” – mondta a kormányfő. Múlt héten harmadszor is megpróbálta rávenni az EU-s vezetőket arra, hogy értsék meg, olcsóbb a békét finanszírozni, mint a háborút, de mint a fejleményekből kiderült, az EU ezúttal sem fogadta meg a javaslatát, helyette 90 milliárd eurós háborús kölcsön ítélt meg Ukrajnának, hogy folytatni tudja a háborút Oroszország ellen.