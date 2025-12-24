Deviza
EUR/HUF389,86 -0,19% USD/HUF330,69 -0,13% GBP/HUF446,83 -0,13% CHF/HUF419,99 -0,13% PLN/HUF92,52 +0,02% RON/HUF76,6 -0,18% CZK/HUF16,06 -0,05% EUR/HUF389,86 -0,19% USD/HUF330,69 -0,13% GBP/HUF446,83 -0,13% CHF/HUF419,99 -0,13% PLN/HUF92,52 +0,02% RON/HUF76,6 -0,18% CZK/HUF16,06 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
orosz–ukrán háború
Rusztem Umerov
ukrajnai korrupció
korrupció

Az arany-WC-n is túltett Zelenszkij békefőtárgyalója: zsákolta az amerikai luxusingatlanokat

Egy ukrán civil szervezet nyilvános vizsgálata szerint Rusztem Umerov, Zelenszkij közvetlen munkatársa, valamint családtagjai nyolc luxusingatlannal rendelkeznek az Egyesült Államokban, főképp Floridában és New Yorkban. Ukrajna pénzelése volt a fő témája a múlt heti európai uniós csúcsnak, ahol 90 milliárd eurót adományoztak Kijevnek – Magyarország kimarad az ehhez szükséges újabb hitelfelvételből.
VG
2025.12.24, 12:28
Frissítve: 2025.12.24, 13:38

Egy ukrán civil szervezet, az Ukrán Korrupcióellenes Központ (KPK) nyilvánosságra hozott vizsgálata szerint Rusztem Umerov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök munkatársa és az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) jelenlegi vezetője, valamint családtagjai nyolc luxusingatlannal rendelkeznek az Egyesült Államokban – írja a Magyar Nemzet.

Briefing of Ukrainian President following Staff meeting in Kyiv
Rusztem Umerov / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ingatlanok többsége Floridában található, köztük villák és lakások Miamiban és más helyszíneken. Umerov korábban Ukrajna védelmi minisztere volt, de 2025-ben korrupciós vizsgálatok nyomán távozott posztjáról. 

Jelenleg ő vezeti az ukrán tárgyalódelegációt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken.

A vizsgálat szerint az ingatlanok között szerepel több floridai villa (például 257, 167 és 212 négyzetméteresek), egy manhattani lakás New Yorkban, valamint további lakások Floridában. Egyikük becsült értéke meghaladja az egymillió dollárt, a bérleti díjak pedig havi több ezer dollárt tesznek ki.

Az RNBO hivatala reagált a vádakra: közleményében elismerte, hogy Umerov családtagjai két ingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak, de hangsúlyozta, hogy a bérleti díjakat nem Umerov fizeti, és a többi cím nem aktuális, sem a család, sem rokonok nem használják őket 2019 óta.

A korrupcióellenes szervezet vizsgálata egy Telegram-csatornán keresztül került először nyilvánosságra szeptemberben, és ukrán médiumok is foglalkoztak vele. Umerovot korábbi miniszteri tevékenysége során több botrány is érintette, köztük beszerzési ügyek és átszervezések a védelmi tárca körül.

A jelentés egy volt ukrán parlamenti képviselő, Artom Dmitruk nyilatkozatát is idézi, aki szerint az ukrán politikai elit jelentős része külföldön tartja vagyonát, beleértve az USA-t és Európa több országát. A hírt független nemzetközi források nem erősítették meg, és a korrupciós vádak ukrán belpolitikai viták részét képezik. Umerov hivatala tagadja a visszaéléseket, és hangsúlyozza a család magánélethez való jogát.

Ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a súlyos összegű óvadékot az ukrán korrupciós botrány két pénzmosójáért

Egy alig hét hónapja létező, elérhetetlen, feltehetően fantomcég tette le a korrupciós botrány két kishaláért a súlyos óvadékot. A szabadlábra kerülő vádlottak így könnyű prédájává válhatnak az ukrán nagyhalak ügyvédeinek és „elintéző” embereinek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu