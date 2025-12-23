Régi korrupciós ügyhöz is köthető a Tisza egyik tanácsadója

Felmerült Magyar Péter egészségügyi szakértőjének érintettsége a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában – írja az Ellenpont.

Fotó: Világgazdaság

A hírportál szerint 2005-ben az akkor már nehéz helyzetben lévő baloldali kormány rászánta magát, hogy privatizálja az ÁNTSZ-laboratóriumhálózatot. Eredetileg egymilliárd forintot remélt a magánosításból, de végül mindössze 48 millió forintért adta el az értékes laboratóriumokat.

Állításuk szerint Gilly Gyula is tagja volt az áron alulinak tűnő pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Az Ellenpont szerint Gilly nem sokkal később ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.

Korrupciógyanús ügy

Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét – bődületes összegért, mintegy másfél milliárd forintért, vagyis több mint harmincszor annyiért, amennyiért megvette. A lap szerint erősíti a korrupciógyanút, hogy nem sokkal a nagy haszonnal járó tranzakció után előbb Deák felügyelőbizottsági tag, később Gilly ügyvezető lett (a továbbra is) az értékesített cég, az Euro-Labor Invest tulajdonában álló Laboratórium Kft.-ben.

Az Ellenpont értesülései szerint Gilly Gyula jelenleg Magyar Péter pártja, a Tisza Párt tanácsadója, egyébként pedig az Egyensúly Intézetnek dolgozik. A lap szerint nem meglepő az sem, hogy Gilly Gyula erős baloldali háttérrel rendelkezik.