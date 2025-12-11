Már csak ez hiányzott az EU-tagállamnak, ahol a korrupció ellen tüntetnek: Brüsszel a közbeszerzések miatt bíróság elé citálja

Az Európai Bizottság egy sor döntést hozott, többek között arról, hogy az Európai Unió Bírósága elé utalja Bulgáriát az uniós közbeszerzési szabályok megsértése miatt.

Nem elég, hogy hetek óta tüntetnek, a közbeszerzés miatt bíróság elé is citálják Bulgáriát / Fotó: AFP

A bizottság a hivatalos oldalán számolt be a döntésről, amelyet azért hozott, mert Bulgária nem hajtotta végre megfelelően az uniós közbeszerzési szabályokat, különösen a 2014/24/EU irányelvet.

Az indoklás szerint a bolgár jogszabályok jelenleg

bizonyos magántulajdonban lévő egészségügyi intézményeket kizárnak az uniós közbeszerzési szabályok hatálya alól,

még akkor is, ha ezek a szervezetek finanszírozásuk nagy részét közforrásokból kapják.

Ez a kizárás a bizottság szerint nem áll összhangban az irányelvben meghatározott „közjogi szervezetek” fogalmával, és ezért korlátozza az irányelv alkalmazási körét.

Bár Bulgária részben megoldást kínáló módosításokat javasolt, ezeket még nem fogadták el. Ráadásul, még ha elfogadnák is ezeket, akkor is úgy tűnik, hogy továbbra sem vonatkoznának minden állami finanszírozású egészségügyi intézményre, ami azt jelenti, hogy a jogsértés továbbra is megoldatlan maradna.

A bizottság ezért úgy véli, hogy a bolgár hatóságok eddigi erőfeszítései nem voltak elégségesek, és az Európai Unió Bíróságához fordul.

Káoszba zuhant az ország

Bulgáriában teljes politikai káosz uralkodik, rendszerszintű a korrupció, tömeges tüntetéseken követelik hetek óta a kisebbségi kormány lemondását. Az országban négy év alatt hét országos választást rendeztek, a 2016 elején hatalomba lépett Roszen Zseljazkov kisebbségi kabinetje ellen csütörtökön már a hatodik bizalmatlansági szavazást tartják a parlamentben.

A tüntetések ráadásul a legrosszabbkor jöttek, mert az ország januárban vezeti be az eurót, amit a lakosság fele ellenez, és ami a felkészülés ellenére káoszba fulladhat.

Szófiának így a legkevésbé sem hiányzott, hogy még a bizottság is a bíróság elé citálja. Brüsszel türelme azonban véges:

a bizottság 2019 januárjában indította meg a jogsértési eljárást,

és többször felszólította Bulgáriát, hogy hozza jogszabályait összhangba az uniós szabályokkal, ez azonban eddig elmaradt.