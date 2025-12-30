Deviza
Moszkva
béketárgyalás
orosz-ukrán háború
orosz hadsereg
Vlagyimir Putyin

Hidegzuhanyt zúdított a Kreml a nyugati béketárgyalókra: térjetek magatokhoz, nyomulunk előre

Vlagyimir Putyin korábban bejelentette, hogy az Oresnyik közepes hatótávolságú rakétarendszert az év végéig harckészültségbe helyezik. A Kreml közöte, hogy Fehéroroszországban lépett harci szolgálatba a rettegett eszköz.
VG
2025.12.30, 10:11

Az orosz védelmi minsztérium  először mutatta be az Oresnyik mobil, szárazföldi telepítésű rakétarendszert. Az új fegyverrel felszerelt egység Fehéroroszországban lépett harci szolgálatba – közölte a Ria.

Russian,Oreshnik,Missiles,On,A,Tractor-trailer.,What,The,Oreshnik,Missile oresnyik
Putyin korábban bejelentette, hogy az Oresnyik közepes hatótávolságú rakétarendszert az év végéig harckészültségbe helyezik / Fotó: VideoFromEveryWhere / Shutterstock

Az ünnepség során a katonák felvonták az Orosz Stratégiai Rakétaerők zászlaját, és elfoglalták stratégiai állásaikat. A minisztérium közlése szerint ezt megelőzően az állomány korszerű kiképzőberendezések segítségével átképzésen vett részt.

Hozzátették, hogy a harci szolgálat ellátásához minden szükséges feltételt biztosítottak, a személyzet pedig jelenleg új járőrözési területeket ismer meg. 

Decemberben olyat tett az orosz haderő, amit az idén eddig nem. Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy fogalmazott, hogy az elért sikerek megteremtik a további előrenyomulás előfeltételeit a donyecki régióban.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők szinte az egész fronton támadnak a különleges hadművelet övezetében, és csak decemberben több mint 700 négyzetkilométert vettek az őrizetük alá. 

Ezt az év legerősebb havi előrenyomulási mutatójának nevezte.

Megérkeztek Putyin rettegett rakétái

Az orosz Oresnyik rakétarendszer december 17-én, szerdán megérkezett Fehéroroszországba, és most már működőképes. Az Oroszországgal való együttműködés biztosítja Fehéroroszország stratégiai védelmét – hangsúlyozta a fehérorosz elnök.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban bejelentette, hogy az Oresnyik közepes hatótávolságú rakétarendszert az év végéig harckészültségbe helyezik. Az Oresnyik rakétakomplexumok nem egy helyen lesznek tárolva Fehéroroszország területén – jelentette be a fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenka novemberben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Alekszandr Lukasenka kijelentette, hogy az Oresnyikek rendkívül fontosak, közük van a katonai politikához is, nem csak a stratégiához és a védelemhez.

Erről állapodott meg Trump és Zelenszkij

Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében – erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Floridában.

A csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump állította, hogy 

a békemegállapodás közel van Ukrajnának, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „egy-két nagyon problémás kérdés” fennmarad.

Az elnök egy esetleges kijevi úttal kapcsolatban megjegyezte, hogy egyelőre nem tervezi, de az ukrán államfőnek felajánlotta a lehetőséget.

Később arról is beszámoltunk, hogy az ukrán hadsereg december 28–29-ei akciói – amelyek során a Kreml szerint 91 drónt indítottak el, és mindet megsemmisítette a légvédelem – újabb feszültséget hoztak a két ország viszonyába. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az akciókat „állami terrorizmusnak” nevezte, és bosszúval fenyegetett. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon reagált, hangsúlyozva, hogy a támadások valójában nem történtek meg, és Moszkva hazugságokkal próbál ürügyet teremteni a további agresszióhoz.

Orosz-ukrán háború

12642 cikk

 

