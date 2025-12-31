Nagy a baj, ismét besűrűsödtek az események Ukrajna körül. Egy naptári nap leforgása alatt Trump amerikai elnök kétszer is beszélt orosz kollégájával, Putyinnal. ködös a helyzet Zelenszkij ukrán elnök körül is, aki mögé Matteo Salvinivel szemben beállt Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte: Ukrajnát meg kell semmisíteni.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter: az orosz medve feldühödött / Fotó: AFP

Közben megjelent az orosz medve is. Rossz hangulatban és mint Szergej Lavrov külügyminiszter tolmácsolta, megmagyarázva az európaiaknak, hogy mit csinálhatnak a papírjaikkal...Ez tulajdonképpen Ukrajnának (az Ukrán SzSzR jelenlegi formájának) szóló ítélet - írja a RIA Novosztyi.

Minthogy a kijevi rezsim bizonyította terrorista lényegét, többet vele semmilyen tárgyalások nem lehetségesek. A terroristákkal nem tárgyalnak, hanem megsemmisítik őket

– idézi a Kreml-közeli médium az orosz külügyminisztert.

Lavrov kiosztotta a Nyugatot is

Lavrov a lap szerint akár kiutat is felvillanthatott a jelenlegi patthelyzetből, azzal együtt, hogy az orosz álláspont még keményebbé válása tovább rontja a tárgyalásos megoldás amúgy is eléggé csekély esélyeit. A helyzetet így foglalta össze az orosz diplomácia irányítója:

Putyin és Trump alaszkai találkozóját követően az európaiak növelték a nyomást Moszkvára. Valamilyen megállapodástervezetet fabrikáltak, alkudoztak, élvezték egymás társaságát – rózsaszínű pónilovacska-világukban éltek. Aztán mint az anekdotában, megjelent a medve és mindent elrontott.

A Putyin elleni dróntámadás háttere

Zelenszkij esetében viszont egyre sorakoznak a kérdőjelek. Valóban elrendelte volna egyfajta végső, kétségbeesett lépésként Putyin Valdaj-rezidenciájának a megtámadását? Az oroszok szerint 91 – az egyik elnöki székhelyet célzó - drónt lőttek le a rezidencia körzetében a légvédelmi rakéták, a csöves tüzérségi és gyalogsági fegyverek. Ukrajna tagadta a támadás tényét.

Az állítólag Ukrajna északi részéből indított 91 drón többségét, 49 drónt még az indítási körzetben, az orosz Brjanszk határ-megyében, 100-150 kilométerre az ukrajnai drón-felszálló pályától az orosz légvédelem lelőtte.

Szmolenszk megyében további egy drónt semmisítettek meg.

A fennmaradó 41 drónt a novgorodi nagy-megye területén semlegesítette az orosz légvédelem.

A támadó drónok mintegy 150 kilométeres sávban, egymással nagyjából párhuzamosan haladtak a célpont, Putyin Valdáj-rezidenciája felé.

Arról nincs hír, hogy Oroszország elnöke a támadás időpontjában a valdáji rezidenciáján tartózkodott volna.

Moszkva feldühödött és bekeményít

Viszont Moszkvának jól jöhetett az ügy, mert rögvest kijelenthette, hogy ugyan nem lép ki a tárgyalásos megoldási körből, de pozícióját „átértékeli”, ami a megfigyelők szerint Oroszországnak kedvez és az eddigiekhez képest összehasonlíthatatlanul keményebb álláspontot képvisel majd.

Ez talán mindennek, így a jelenlegi formájú Ukrajnának is a végét jelentheti.

Ukrajna sokat, akár mindent elbukhat az új orosz taktika folytán.