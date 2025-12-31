Az orosz külügyminiszter kimondta: Ukrajnának annyi, „az orosz medve szétcsap a rózsaszín pónilovacskák között"
Nagy a baj, ismét besűrűsödtek az események Ukrajna körül. Egy naptári nap leforgása alatt Trump amerikai elnök kétszer is beszélt orosz kollégájával, Putyinnal. ködös a helyzet Zelenszkij ukrán elnök körül is, aki mögé Matteo Salvinivel szemben beállt Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte: Ukrajnát meg kell semmisíteni.
Közben megjelent az orosz medve is. Rossz hangulatban és mint Szergej Lavrov külügyminiszter tolmácsolta, megmagyarázva az európaiaknak, hogy mit csinálhatnak a papírjaikkal...Ez tulajdonképpen Ukrajnának (az Ukrán SzSzR jelenlegi formájának) szóló ítélet - írja a RIA Novosztyi.
Minthogy a kijevi rezsim bizonyította terrorista lényegét, többet vele semmilyen tárgyalások nem lehetségesek. A terroristákkal nem tárgyalnak, hanem megsemmisítik őket
– idézi a Kreml-közeli médium az orosz külügyminisztert.
Lavrov kiosztotta a Nyugatot is
Lavrov a lap szerint akár kiutat is felvillanthatott a jelenlegi patthelyzetből, azzal együtt, hogy az orosz álláspont még keményebbé válása tovább rontja a tárgyalásos megoldás amúgy is eléggé csekély esélyeit. A helyzetet így foglalta össze az orosz diplomácia irányítója:
Putyin és Trump alaszkai találkozóját követően az európaiak növelték a nyomást Moszkvára. Valamilyen megállapodástervezetet fabrikáltak, alkudoztak, élvezték egymás társaságát – rózsaszínű pónilovacska-világukban éltek. Aztán mint az anekdotában, megjelent a medve és mindent elrontott.
A Putyin elleni dróntámadás háttere
Zelenszkij esetében viszont egyre sorakoznak a kérdőjelek. Valóban elrendelte volna egyfajta végső, kétségbeesett lépésként Putyin Valdaj-rezidenciájának a megtámadását? Az oroszok szerint 91 – az egyik elnöki székhelyet célzó - drónt lőttek le a rezidencia körzetében a légvédelmi rakéták, a csöves tüzérségi és gyalogsági fegyverek. Ukrajna tagadta a támadás tényét.
- Az állítólag Ukrajna északi részéből indított 91 drón többségét, 49 drónt még az indítási körzetben, az orosz Brjanszk határ-megyében, 100-150 kilométerre az ukrajnai drón-felszálló pályától az orosz légvédelem lelőtte.
- Szmolenszk megyében további egy drónt semmisítettek meg.
- A fennmaradó 41 drónt a novgorodi nagy-megye területén semlegesítette az orosz légvédelem.
- A támadó drónok mintegy 150 kilométeres sávban, egymással nagyjából párhuzamosan haladtak a célpont, Putyin Valdáj-rezidenciája felé.
- Arról nincs hír, hogy Oroszország elnöke a támadás időpontjában a valdáji rezidenciáján tartózkodott volna.
Moszkva feldühödött és bekeményít
Viszont Moszkvának jól jöhetett az ügy, mert rögvest kijelenthette, hogy ugyan nem lép ki a tárgyalásos megoldási körből, de pozícióját „átértékeli”, ami a megfigyelők szerint Oroszországnak kedvez és az eddigiekhez képest összehasonlíthatatlanul keményebb álláspontot képvisel majd.
Ez talán mindennek, így a jelenlegi formájú Ukrajnának is a végét jelentheti.
Ukrajna sokat, akár mindent elbukhat az új orosz taktika folytán.
Más szempontból is profitálhattak: Trump amerikai elnök, aki korábban megingani látszott az oroszországi bizonygatások értékelésében, ismét közeledett a Moszkvának előnyösebb, Zelenszkijjel szemben kritikusabb állásponthoz. Ukrajna a Valdáj Putyin-rezidencia elleni támadásban új típusú robbanófejeket alkalmazott, amelyek pusztító hatása nagyobb a korábbiaknál, mondotta a RIA Novosztyinak Alekszandr Romanyenkov vezérőrnagy, az oroszországi légvédelmi rakétaerők parancsnoka.
Egyre fogy Zelenszkij nyugati támogatása
Zelenszkij nézetei az egyik kulcskérdésben, az ukrán területekről való lemondás kérdésében – amit Moszkvában a katonai realitásokkal szoktak indokolni – alapvetően nem változtak. Igaz, a katonai helyzet sem módosult, továbbra is érvényben van, hogy Oroszország katonai fölényt harcolt ki Ukrajnával, a Kijevet támogató Nyugattal szemben.
Minimális mértékben, de kétezer emberrel az előző behívási ciklushoz képest 135 ezerre nőtt (18-30 évesig) az Oroszország által 2025 őszén katonai szolgálatra behívottak száma.
Ukrajnában az elégtelen számú, rosszul kiképzett és egyre inkább motiválatlan katona jelenti a fő problémát. Erre a problémára nincs jó megoldás. Ráadásul szerte a világon csökkent a Zelenszkij-rendszer támogatottsága. Igaz, vagy nem, de Moszkva azt állítja, hogy sok nyugat-európai zsoldoskatona, mellett vezető NATO-tisztek is életüket vesztették egy Ukrajna elleni orosz légitámadásban.
Ez, más szavakkal azt jelenti, hogy
Oroszország, saját bevallása szerint növeli előrenyomulása sebességét – amit Ukrajna cáfol, de bizonyítani nem tud.
Még a kijevi kormányhoz közeli médiumok (mint amilyen a Dzerkalo Tizsen, zn.ua) is idézik az ugyancsak kormánypárti think-tank, a Deepstate elemzését, amely szerint a Don-medence északi részén, Sziverszk térségében Moszkva csapatai két irányban is előrenyomultak és több települést elfoglaltak.