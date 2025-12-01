Deviza
vizsgálat
Lázár János
alvállalkozó

Lázár János az összes állami beruházásnál vizsgálatot rendelt el: „mindenkit elszámoltatunk, mindenkit előveszünk"

Az építési és közlekedési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el az összes magyar állami beruházásnál. Lázár János azt mondta, hogy többen is megkeresték azzal, hogy alvállalkozóként hosszú ideje nem jutnak hozzá a pénzükhöz.
2025.12.01., 13:44

„Alvállalkozó nem maradhat kifizetetlenül!” – írta Lázár János hétfői videójához a Facebookon. 

LÁZÁR János
Lázár János az összes állami beruházásnál vizsgálatot rendelt el / Fotó: Balogh Zoltán

Az építési és közlekedési miniszter a videójában elmondta, hogy a hétvégén többen is megkeresték azzal, hogy alvállalkozóként állami berohanásokon dolgoznak, de hosszú ideje nem jutnak hozzá a pénzükhöz.

Lázár János bejelentette, 

soron kívüli általános vizsgálatot rendel el az összes magyar állami beruházást illetően, hogy az alvállalkozók hogyan és mikor kapják meg a pénzüket.

A miniszter hozzátette, hogy az az alvállalkozó, aki jó áron, jó minőségben és tisztességesen elvégezte a munkát, akár soron kívül is meg kell kapnia a jogos fizetségét. 

„Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk. 

Mindenkinek kötelező az alvállalkozókat a legrövidebb határidőn belül kifizetnie. Ennek meg kell történnie a következő hetekben”

– jelenítette ki.

Lázár János közölte, hogy a vizsgálat kemény lesz és szigorú. Úgy fogalmazott, hogy az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak

Arra kérte azokat az alvállalkozókat, akiknek ilyen jellegű panasza van, hogy soron kívül tegyenek bejelentést Juhász Tünde közigazgatási államtitkárnál az építési és közlekedési minisztériumban.

A sajtó korábban beszámolt arról, hogy a V-Híd Z több alvállalkozóját nem fizette, majd a vezérigazgatóját menesztették. Az Index rákérdezett Mészáros Lőrinc tulajdonosnál, hogy az elbocsátáshoz köze volt-e Lázárnak. 

Az üzletember úgy fogalmazott, hogy „elég furcsa helyzet lenne, ha egy miniszter hatására én bármelyik vezetőmet elbocsátanám – ilyen nem történt, és példátlan is lenne”. 

„A Mészáros Csoportban mindig tisztességesen jártunk el a velünk dolgozó vállalatokkal, főként azokkal, akik korrektül teljesítettek. 

Fővállalkozó és alvállalkozó között természetesen előfordulhat vita, de ezeket minden esetben rendezzük. A mostani történet is inkább politikai támadás volt”

 – mondta.

Mészáros Lőrinc azt is mondta, hogy egyetlen cégük ellen sem indult feljelentés. 

„Bevallom, nem vagyok operatív vezető, de erre mindig kényes voltam. Én is voltam alvállalkozó, tudom, milyen érzés, ha valakit hátrány ér. A fővállalkozónak nincs joga megkeseríteni az alvállalkozó életét – ezt én soha nem tűrném el” – tette hozzá.

