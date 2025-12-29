Lázár János váratlanul eltörölte az autópálya-matricát egy szűk körnek, Ursula von der Leyenéknek elege lett Szlovákiából: hadat üzentek Amerikának – az év legolvasottabb közéleti hírei

Lázár János nagy felmentést adott az autópálya-matrica megvásárlása alól, Amerikának hadat üzenetek, Brüsszel és Szlovákia hajba kapott, Európa legnagyobb városa elszipkázná Budapesttől a békecsúcsot, levegőben az izraeli végítélet-repülőgép – címszavakban talán így lehetne összefoglalni, milyen közéleti témák érdekelték leginkább a Világgazdaság olvasóit az idén.

Lázár János váratlanul eltörölte az autópálya-matricát egy szűk körnek / Fotó: Lázár János / Facebook

Persze az év 365 napján sok víz lefolyt a Dunán, így aztán bizonyos történetek már jóval előrehaladottabbak, mint amilyen állapotot egy-egy top cikk adott esetben leír, mégis rendkívül tanulságos felidézni, hogy milyen sztorik tették markánssá a 2025-ös évet a közélet területén.

Lázár János különös döntést hozott az autópálya-matricákról

A hétfő mindig nehéz. Reggel vezetői értekezletek, délután parlament és amikor időm van, akkor intézem a Lázárinfón kapcsán felszaporodott ügyeket – így kezdte egy április hétfőn Lázár János a Facebookon egy szokványosnak induló videóüzenetét. Aztán hamar kiderült, hogy nem szokványos dolgokról esik szó.