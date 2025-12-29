Deviza
Lázár János váratlanul eltörölte az autópálya-matricát egy szűk körnek, Ursula von der Leyenéknek elege lett Szlovákiából: hadat üzentek Amerikának – az év legolvasottabb közéleti hírei

Különös esetek uralták az olvasottsági versenyt 2025-ben a közélet hírkategóriájában. Visszatekintve azt látjuk, hogy az olvasókra azok a történéseket hatottak kiemelten, amelyek a semmiből robbantak be és csak egy szempillantásig tartottak. Így például az Amerikának küldött hadüzenet százezrekhez jutott el lapunk felületein, de amilyen gyorsan váltott ki érdeklődést, ugyanolyan gyorsan sikkadt el. Lázár János hirtelen jött autópálya-matrica engedményének hírére szintén tömegek kattintottak, ahogy Szlovákia és Brüsszel konfliktusára is. Ez volt a legolvasottabb öt közéleti cikk a Világgazdaságban 2025-ben.
Hecker Flórián
2025.12.29, 21:24
Frissítve: 2025.12.29, 21:29

Lázár János nagy felmentést adott az autópálya-matrica megvásárlása alól, Amerikának hadat üzenetek, Brüsszel és Szlovákia hajba kapott, Európa legnagyobb városa elszipkázná Budapesttől a békecsúcsot, levegőben az izraeli végítélet-repülőgép – címszavakban talán így lehetne összefoglalni, milyen közéleti témák érdekelték leginkább a Világgazdaság olvasóit az idén.

Lázár János
Lázár János váratlanul eltörölte az autópálya-matricát egy szűk körnek / Fotó: Lázár János / Facebook

Persze az év 365 napján sok víz lefolyt a Dunán, így aztán bizonyos történetek már jóval előrehaladottabbak, mint amilyen állapotot egy-egy top cikk adott esetben leír, mégis rendkívül tanulságos felidézni, hogy milyen sztorik tették markánssá a 2025-ös évet a közélet területén.

Lázár János különös döntést hozott az autópálya-matricákról

A hétfő mindig nehéz. Reggel vezetői értekezletek, délután parlament és amikor időm van, akkor intézem a Lázárinfón kapcsán felszaporodott ügyeket – így kezdte egy április hétfőn Lázár János a Facebookon egy szokványosnak induló videóüzenetét. Aztán hamar kiderült, hogy nem szokványos dolgokról esik szó.

