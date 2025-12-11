Exkluzív Lázárinfó lesz Szegeden: így együtt még soha nem válaszoltak az emberek kérdéseire

„Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is!” – írta Lázár János a Facebook-oldalára.

Regisztrálni kell a Szegeden megrendezésre kerülő Lázárinfóra / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közeledési miniszter a posztjában megosztott egy linket is, amin keresztül lehet regisztrálni a Szegeden megrendezésre kerülő Lázárinfóra. A poszt szerint az eseményt a szegedi Digitális Polgári Kör rendezi meg.

„A Digitális Polgári Körök első országos találkozójának sikere után az ország különböző pontjain állunk ki Magyarország békéjéért és biztonságáért! December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért tenni akaró polgárok” – olvasható a megosztott oldalon.

Lázár János posztja szerint a szegedi Lázárinfón Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

A szervezők azt írták, hogy részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai számára nyitott. A férőhelyek száma korlátozott, túljelentkezés esetén a helyben lakó jelentkezőket részesítik előnyben vagy adott esetben sorsolnak.

A kormányfő a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy „rendhagyó Lázárinfó Orbánnal”.

Szombaton lépett színpadra Orbán Viktor Kecskeméten, a Digitális Polgári Kör háborúellenes gyűlésén. Orbán Viktor akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz–ukrán háború földrajzilag és politikailag is közel van, az EU döntött, hogy háború lesz.

„Hadigazdaságot építenek, ezt nem két hónapra teszik. Az autógyárak helyén fegyvergyárak lesznek” – mondta. Szerinte ez az összecsapás előtti szakasz. Dolgozni kell, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

„Nem tudtunk kimaradni az első és a második világháborúból. Azt kell megérteni, hogy miért nem sikerült” – fogalmazott. Hozzátette, hogy kell készülni rá, hogy ha 2030-ra az európaiak tényleg háborúba mennek, abból Magyarország ki tudjon maradni.

A kormányfő elárulta: készül arra, hogy mi lesz a háború után, de arra is, hogy nyernek 2026-ban. „Már dolgoznak a munkacsoportok, hogy mi nem működött eddig jól, és hogyan lehet hozzányúlni a kormányzati gépezethez, hogy jobban működjön – mondta. Elmondta, hogy decemberben hatalmas magyar üzleti delegáció megy Moszkvába kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni.