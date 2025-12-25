Ursula von der Leyen nem tűri tovább, Brüsszel lecsapott Szlovákiára: Robert Fico azonnal megszólalt: „semmiféle változtatás nem lesz” – a legolvasottabb novemberi közéleti cikkek

Novemberben a háború, a diplomácia és az európai belpolitikai feszültségek uralták az olvasói érdeklődést. Ezek voltak a hónap legolvasottabb közéleti címei, amelyek a brüsszeli vitáktól a béketárgyalások helyszínéért folyó versenyen át a katonai erődemonstrációkig íveltek.

A novemberi legolvasottabb cikkek / Fotó: AFP

1. Ursula von der Leyen nem tűri tovább, Brüsszel lecsapott Szlovákiára: Robert Fico azonnal megszólalt: „Semmiféle változtatás nem lesz”

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákiával szemben a szeptemberben elfogadott alkotmánymódosítás miatt, amely Brüsszel szerint megkérdőjelezte az uniós jog elsőbbségét. Robert Fico szlovák miniszterelnök reagálásában hangsúlyozta, hogy semmiféle változtatás nem történt és nem is történt volna az alaptörvényben az eljárás hatására. Kifejtette, hogy az eljárás kizárólag az alkotmány azon részét érintette, amely a nemzeti identitással kapcsolatos kérdésekben a szlovák jog elsőbbségét rögzítette az uniós joggal szemben. A kormányfő szerint az Európai Bizottság aggályai nem voltak megalapozottak, mivel a módosítás célja Szlovákia szuverenitásának megerősítése volt kulturális és etikai kérdésekben. A módosított alkotmány november elején lépett hatályba, miközben Fico az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketerv támogatásáról is beszélt.

Fotó: Guitar photographer / Shutterstock

2. Európa legnagyobb városa elszipkázná Budapesttől a békecsúcsot: bejelentette az elnök az ajánlatot

Recep Tayyip Erdogan török elnök Isztambult ajánlotta fel az orosz–ukrán közvetlen tárgyalások helyszíneként egy online egyeztetésen, hangsúlyozva, hogy Törökország mindkét féllel folyamatos kapcsolatban állt. Korábban felmerült, hogy Budapest adhatna otthont egy békecsúcsnak Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij részvételével, ám Erdogan ajánlata új helyszínt helyezett előtérbe. Törökországban korábban is zajlottak orosz–ukrán tárgyalások, de azok nem vezettek áttöréshez.

3. Egy halom szuperbombázót adtak át Oroszországnak – nincs ellenfele, porrá zúzza Zelenszkijék Trumptól kapott csodafegyverét

Oroszország újabb sorozat modernizált Szu–30SM2 többfeladatú vadászbombázót vett át a Rosztech közlése szerint a United Aircraft Corporationtől. A vállalat azt hangsúlyozta, hogy a típus a háborús tapasztalatok beépítésével vált hatékonyabbá, és képes az összes jelenlegi orosz légi fegyver alkalmazására. A fejlesztések középpontjában a korszerűsített fedélzeti elektronika, az erősebb radar és az elektronikai hadviselési rendszerek álltak. Az UAC vezérigazgatója jelezte, hogy a gyártás üteme emelkedett, miközben a harctéri tapasztalatok folyamatosan formálták a további fejlesztéseket. A szállítmány bejelentése egybeesett azzal, hogy Ukrajna újabb Patriot légvédelmi rendszerek beszerzését helyezte kilátásba, ami tovább élezte a légi fölényért folytatott versenyt.