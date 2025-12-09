Tátva maradt a lengyelek szája, egy dollárért vehetnek több száz páncélost és most tanácstalanok

Lengyelország mérlegeli, hogy körülbelül 250 amerikai Stryker harcjárművet szerezzen be mindössze egy dollárért. A lehetőség az Egyesült Államok európai csapaterősítésének átalakítása miatt adódik, miközben Varsó az elmúlt évtizedek legnagyobb katonai bővítését hajtja végre.

Lengyelország a lehetőséget mérlegeli, hogy 250 amerikai Stryker harcjárművet szerezzen be mindössze egy dollárért / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok Excess Defense Articles (EDA) programja keretében feleslegessé vált katonai eszközöket adhat szövetségeseinek jelképes vagy ingyenes áron. A lengyel védelmi miniszter, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz elmondta:

Washington felajánlotta, hogy a járműveket Lengyelországban hagyja, ahelyett, hogy visszaszállítaná az Egyesült Államokba.

A hadsereg jelenleg két új hadosztályt tart fenn, mindkettő motoros dandárokkal.

A Kyiv Post szerint a meglévő lengyel gyártású KTO Rosomak harcjárművek rendelései nem tudják teljes mértékben kielégíteni a gyorsan növekvő igényeket, így a Strykerek gyors beszerzése olcsó és hatékony megoldást kínálhat.

Páncélosflottával gazdagodhatna a lengyel hadsereg

Az amerikai Strykerek nyolckerekű, moduláris páncélozott járművek, amelyek egy kétfős legénységet és kilenc gyalogost szállíthatnak. Két évtizede szolgálnak az amerikai hadseregben, Irakban és Afganisztánban egyaránt, és több száz járművet már Ukrajnába is szállítottak a háború 2022-es kirobbanása óta.

Gyorsan telepíthetők, légi vagy közúti úton mozgathatók, és kiválóan alkalmasak szállításra, felderítésre vagy sérültmentésre.

A lengyel szakértők között vita alakult ki arról, hogy a Strykerek bevezetése alááshatja-e a hazai páncélos fejlesztéseket. Kosiniak-Kamysz azonban hangsúlyozta: az amerikai felajánlás a bizalom jele Lengyelország iránt, és hozzájárulhat a hadsereg gyorsabb felszereléséhez.

A lengyel hadsereg tovább növekszik, új egységek alakulnak, és a katonák száma is emelkedik – ami egyre nagyobb igényt teremt a felszerelésekre és fegyverekre

– mondta a miniszter. Varsó azóta a NATO legnagyobb GDP-arányos védelmi költője, hogy a közvetlen orosz fenyegetés fokozódott, különösen a Kalinyingrád melletti határ mentén.