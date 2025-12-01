Deviza
EUR/HUF381.68 0% USD/HUF329.06 +0.03% GBP/HUF434.97 -0.13% CHF/HUF409.17 -0.08% PLN/HUF90.14 +0.03% RON/HUF74.96 +0.1% CZK/HUF15.79 +0.04% EUR/HUF381.68 0% USD/HUF329.06 +0.03% GBP/HUF434.97 -0.13% CHF/HUF409.17 -0.08% PLN/HUF90.14 +0.03% RON/HUF74.96 +0.1% CZK/HUF15.79 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lengyelország
Nawrocki
V4
Orbán Viktor
találkozó
Putyin

Kiakadtak Lengyelországban Nawrockira azon, amit Orbán Viktorral tett: "Oda fog bárki engedni minket a békecsúcson az asztalhoz?"

Karol Nawrocki a héten nem találkozik Orbán Viktorral. A tervek megváltoztatásának oka a magyar miniszterelnök pénteki moszkvai látogatása és Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásai. Lengyelországban is komoly felháborodást váltott ki a döntés.
Andor Attila
2025.12.01, 07:47
Frissítve: 2025.12.01, 08:16

Megosztja a lengyel politikusokat, hogy Nawrocki elnök nem találkozik Orbán Viktorral. Finoman szólva sem örül mindenki a helyzetnek, miután a lengyel elnök úgy döntött, hogy magyarországi látogatásának programját kizárólag a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozójára korlátozza – írja a Fakt.

Lengyelország, Nawrocki
Lengyelország: kiakadtak Nawrockira, mert nem találkozik Orbánnal / Fotó: AFP

Az államfő döntését a Tusk-kormány egyfelől persze lelkesen fogadta. "Kevés dolog meglepő a lengyel politikában. De az a tény, hogy Nawrocki elnök úr meghallgatta a miniszterelnököt és tágabb értelemben a kormányt Orbán káros, oroszbarát politikájával kapcsolatban, óvatos optimizmusra ad okot – írta Marcin Kierwiński belügy- és közigazgatási miniszter.

Csakhogy a fejlemény megítélése vitatott is egyben és egyáltalán nem lelkesedi mindenki a magyar kormányfővel lemondott találkozóért. 

Orbán mellett Trump, Hszi Csin-ping és Modi, a világ leghatalmasabb országainak vezetői a közelmúltban találkoztak Putyinnal. Most akkor mindet bojkottálni fogjuk?

– tűnődött Sławomir Mentzen, az Új Remény vezetője, aki egyben a Konföderáció egyik legfontosabb arca is. De azt a kérdsét is feltette, hogy vajon

az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokat is bojkottálnánk, ha valaki csodával határos módon meghívna minket az asztalhoz?

Arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelországnak vannak bizonyos közös érdekei Orbánnal, és ezeket érdemes követni. "Nem értem ezt a hivalkodó lemondást a vele való találkozóról. Ha még csak nem is beszélünk Magyarországgal, akkor kivel tudunk az EU-ban megállapodásra jutni?" – zárta kijózanító bejegyzését a közösségi médiában.

Krzysztof Bosak, a Nemzeti Mozgalom vezetője hasonló hangnemben nyilatkozott. Nawrocki döntését „felesleges lépésnek” nevezte. „Nem tetszik az egész helyzet abban az értelemben, hogy – véleményem szerint – a visegrádi csoport, a közelségünk, a partnerségünk miatt mindenképpen fenn fogjuk tartani a kapcsolatokat Magyarországgal” – nyilatkozta a Polsat Newsnak. 

Esztergomba jönnek a V4-ek 

Esztergomban éledhet újjá a Visegrádi Együttműködés. Sulyok Tamás köztársasági elnök V4-csúcstalálkozóra hívta a régió államfőit, ahol a gazdasági versenyképesség, az energetikai együttműködés és a közép-európai biztonság lesz a tárgyalások középpontjában. A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit. A találkozó két héttel megelőzi az európai uniós csúcsot.

Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja. A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu