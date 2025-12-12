Történelmi pillanat: megérkezett Magyarországra az utolsó német szupertank, mostantól teljes a harckocsiflotta – összeállt egy fotóra az összes Leopard

„Itt vannak és a magyar emberek szolgálatában állnak! Erőt építünk – azt az erőt, ami a békéhez kell!” – olvasható Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán.

Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

A honvédelmi miniszter közölte, hogy a magyar katonák mától egy teljes, 44 darabos hightech harckocsiflottával szolgálják az ország biztonságát.

„Önjáró tüzérség, Leopard 2A4-ek, WiSENT 2, Leguan – minden képesség együtt áll. – Egy teljes, korszerű és működőképes rendszer jött létre” – írta posztjában. A politikus úgy fogalmazott, hogy a technikát erővé a katonák teszik.

„A toborzásban is szép léptekkel haladunk – folytatjuk a munkát” – tette hozzá.

Egyre többet költenek Magyarországon a hadseregre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta,

Magyarország 2014-ben vállalta, hogy a GDP 2 százalékát védelemre fogja fordítani.

Ezt egy évvel az ígért 2024-es dátum előtt elérte az ország, és azóta is tartja. A hágai csúcson pedig vállalta Magyarország, hogy a következő tíz évben a 3,5 százalék felé indul el. Ennek a tervezési folyamata még előttünk áll – mondta.

A miniszter a most szolgálatot teljesítőkre kitérve azt is elárulta, hogy februárban meg fogják kapni az arra jogosultak a fegyverpénzt, ami hathavi összeget jelent.

A honvédelmi miniszter korábban azt mondta, hogy a Leopard több mint 20 ország haderejének gerincét alkotja, a Magyarországon rendszeresített verzió képezi az alapját a típus további fejlesztésének, az A8-as konfiguráció elkészítésének. A 70 tonnás jármű 70 kilométer per órás sebességgel képes haladni terepen.

Szalay-Bobrovniczky a Világgazdaságnak korábban úgy nyilatkozott, hogy a honvédség korszerű nehézeszközökkel való felszerelése érdekében