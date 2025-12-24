Deviza
EUR/HUF390,93 +0,08% USD/HUF331,24 +0,03% GBP/HUF447,83 +0,09% CHF/HUF421,05 +0,13% PLN/HUF92,58 +0,07% RON/HUF76,79 +0,07% CZK/HUF16,09 +0,13% EUR/HUF390,93 +0,08% USD/HUF331,24 +0,03% GBP/HUF447,83 +0,09% CHF/HUF421,05 +0,13% PLN/HUF92,58 +0,07% RON/HUF76,79 +0,07% CZK/HUF16,09 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülőgép-katasztrófa
Törökország
Líbia

Megtalálták a roncsokat, ezt nem élhette túl a vezérkari főnök – ő már nem rakhatja össze a líbiai hadsereget

Repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett Mohammed Ali al-Haddad. A libiai vezérkari főnököt szállító repülőgép roncsait megtalálták Törökországban.
Pető Sándor
2025.12.24, 06:53
Frissítve: 2025.12.24, 07:30

A Líbiái vezérkari főnököt, Mohammed Ali al-Haddadot szállító repülőgép roncsait megtalálták Törökországban – írta szerdán az AirportHaber. A portál korábban, kedden este azt jelentette, hogy Ankara közelében eltűnt a radarról egy Dassault Falcon 50 magángép, amely a líbiai vezérkari főnököt és ötfős kíséretét szállította és ezért az Esenboğa repülőtéren felfüggesztették a járatokat.

A líbiai vezérkari főnököt szállító repülőgép roncsait megtalálták
A líbiai vezérkari főnököt szállító repülőgép roncsait megtalálták Fotó: Anadolu via AFP

tA Haymana térségében végrehajtott kutató-mentő műveletek eredményeként megtalálták egy, a radarról eltűnt repülőgép roncsait

 – írja a Ria Novosztyi tolmácsolásában a lap. Ezt megerősítette Ali Yerlikaya török belügyminiszter is.

 A líbiai Nemzeti Egységkormány (GNA) vezetője, Abdel Hamid Dbeibah bejelentette al-Haddad és kísérete halálát. Walid al-Lafi államminiszter szerint a balesetet műszaki meghibásodás okozhatta.

Líbiai vezérkari főnök: sok emberrel kerülhetett szembe

Az 58 évesen életét vesztő Al-Haddad vezető szerepet játszott a hadsereg egységesítésében és a biztonsági struktúrák megerősítésében, ami nem akármilyen feladat a kormánnyal gyakran szembekerülő, rivalizáló milíciák uralta országban. Gyakran tárgyalt külföldi katonai vezetőkkel és diplomáciai partnerekkel.

A roncsok megtalálásának helyszínén a török fegyveres erők, a csendőrség, a Török Katasztrófavédelmi Ügynökség, a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium egységei dolgoznak, az ankarai főügyészség pedig vizsgálatot indított.

A líbiai vezérkari főnököt szállító magánrepülőgéppel a kapcsolat nem sokkal azután szakadt meg, hogy felszállt a török fővárosból, budapesti idő szerint körülbelül 18:52-kor. Szemtanúk erős robbanásról számoltak be az Esenboğa repülőtér közelében, amit az IHA hírügynökség szerint a repülőgép lezuhanása okozhatta.

A Magyar Nemzet úgy tudja, nyolcan voltak a lezuhant gépen. A líbiai miniszterelnök, Abdul-Hamid Dbeibah a Facebookon erősítette meg a tragikus balesetet és háromnapos nemzeti gyászt hirdetett – írja a lap.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu