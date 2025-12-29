Már nem lehetett tovább elhallgatni a helyzetet, futótűzként terjedt a videó: Lukasenka a nyilvánosság elé állt

Bár Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök már több mint 70 éves, az aktív életmóddal nem hagyott fel, így egy jégkorongmeccsen is részt vett december 28-án Minszkben, a breszti régió csapata ellen.

Alekszandr Lukasenka egy ütközés után került a földre, de már a következő meccsre készül / Fotó: Ramil Sitdikov / Reuters

Lukasenka már a következő mérkőzésre készül

Azonban a meccs egy pontján megmutatkozott a fehérorosz államfő hajlott kora, így egy ütközés után a földre került, az esetről készült felvétel pedig futótűzként terjedt a közösségi médiában. Olyannyira, hogy Lukasenka kénytelen volt megszólalni az ügyben a fehérorosz Belta hírügynökség beszámolója szerint.

A fehérorosz vezető szerint ez csak egy tipikus munkahelyi helyzet, ami után a megoldás megkeményedni, hogy mások kétszer is meggondolják magukat egy ütközés előtt. „Jól vagyok, csak a hátamon húzódott meg egy izom” – tette hozzá, és azt is jelezte, hogy már készül a következő mérkőzésre. A sportágat ismerve erre szüksége is lesz, hiszen

a kemény ütközések a játék fontos részét képezik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök régi szövetségese tehát cáfolta, hogy egészségügyi problémák állnak az esés hátterében.