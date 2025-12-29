Deviza
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow lukasenka
jégkorong
Alekszandr Lukasenka
Fehéroroszország

Már nem lehetett tovább elhallgatni a helyzetet, futótűzként terjedt a videó: Lukasenka a nyilvánosság elé állt

A fehérorosz államfő földre kerüléséről készült videó futótűzként terjedt az interneten. Lukasenka azonban már a következő mérkőzésre készül, szerinte nem történt semmi különös.
K. B. G.
2025.12.29., 13:19
Fotó: Reuters

Bár Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök már több mint 70 éves, az aktív életmóddal nem hagyott fel, így egy jégkorongmeccsen is részt vett december 28-án Minszkben, a breszti régió csapata ellen.

FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow
Alekszandr Lukasenka egy ütközés után került a földre, de már a következő meccsre készül / Fotó: Ramil Sitdikov / Reuters

Lukasenka már a következő mérkőzésre készül

Azonban a meccs egy pontján megmutatkozott a fehérorosz államfő hajlott kora, így egy ütközés után a földre került, az esetről készült felvétel pedig futótűzként terjedt a közösségi médiában. Olyannyira, hogy Lukasenka kénytelen volt megszólalni az ügyben a fehérorosz Belta hírügynökség beszámolója szerint.

A fehérorosz vezető szerint ez csak egy tipikus munkahelyi helyzet, ami után a megoldás megkeményedni, hogy mások kétszer is meggondolják magukat egy ütközés előtt. „Jól vagyok, csak a hátamon húzódott meg egy izom” – tette hozzá, és azt is jelezte, hogy már készül a következő mérkőzésre. A sportágat ismerve erre szüksége is lesz, hiszen 

a kemény ütközések a játék fontos részét képezik. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök régi szövetségese tehát cáfolta, hogy egészségügyi problémák állnak az esés hátterében.

3 perc
6 perc
német gazdaság

Ítéletet mondtak a német gazdaságról: nem erre várt hazánk – „Aki a válság lezárásában reménykedett, 2026-ban is csalódni fog”

Derűlátás jellemző a szolgáltatási szektorban, különösen a bankoknál és a biztosítóknál. A német gazdaságban fontos szerepet betöltő autóiparban romlik a helyzet.
5 perc
tőzsde

Geopolitikai kockázatokat áraz az olajpiac – a Trump–Zelenszkij-találkozó csak a sor eleje, bőven van ok az aggódásra

Az ukrajnai patthelyzet csak az egyik tényező.
