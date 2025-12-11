Ukránok bombázták le a tengeri finomítót, a Lukoil nem csak Washington tüze alatt áll – itt még sohasem volt támadás
Ukrajna tovább támadja Oroszország energiainfrastruktúráját. Az ukrán katonai hírszerzés egyik, az üggyel tisztában lévő forrása szerint csütörtökre virradó éjjel ukrán drónok támadták meg a Kaszpi-tengeren található, az orosz Lukoil tulajdonában lévő Filanovskij tengeri olajtermelő platformot.
A Bloombergnek nyilatkozó forrás szerint ez az első alkalom, hogy Ukrajna orosz olajtermelést támad a Kaszpi-tengeren. A Filanovszkij olajfinomító legalább négy támadást szenvedett el, és ennek következtében egy időre le is kellett állítania működését. Az orosz fél ugyanakkor egyelőre még nem erősítette meg a támadás tényét.
Az ukránok rendszeresen támadják az oroszok kritikus infrastruktúráját és energialétesítményeit. A fekete-tengeri olajterminálokat rendszeresen támadják. Ráadásul az elmúlt időben rendszeresen vették célba a Barátság kőolajvezetéket is, amely nem csupán Oroszország, hanem Magyarország számára is kellemetlen, hiszen hazánk energiabiztonságát is veszélyezteti, mivel az orosz gáz és olaj Magyarország energiamixének fontos pillérét képezi.
Kijev a Kaszpi-tenger térségét az orosz-ukrán háború korábbi szakaszaiban nem vette célba, azonban az elmúlt hetekben megszaporodtak a támadások. Kazahsztán november legvégén felszólította Ukrajna vezetését, hogy hagyjon fel a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri termináljának támadásával, amely a globális olajtermelés több mint 1 százalékát kezeli. A nyilatkozatra azt követően került sor, hogy egy dróncsapás leállította az exportot és súlyosan megrongálta a rakodási infrastruktúrát.
Ukrajna idén rendszeresen támadta Oroszország olajfinomítóit és nyersolajtermináljait, hogy aláássa az orosz háborús gazdaság egyik legfontosabb bevételi forrását. A kazah külügyminisztérium szerint a mostani dróncsapás már a harmadik ilyen támadássorozat volt 2025-ben a szerintük kizárólag polgári létesítmény ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái védik.
A Lukoil mostanság egy másik ügy kapcsán is gyakran bekerül a hírekbe. Irak olajügyi minisztériuma a múlt héten bejelentette, hogy amerikai vállalatokkal tárgyal a West Qurna 2 többségi részesedésének átvételéről, amely az ország nyersolajtermelésének mintegy 10 százalékát adja – közölte a Bloomberg. Az új hír, hogy az amerikai kormányzat is támogatja a tranzakciót.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Lukoil orosz óriásvállalatot számos vagyoneleme eladására kényszerítik az európai kormányok is. Magyarország Orbán Viktor washingtoni kapcsolatainak köszönhetően ezúttal a bot szerencsés oldalára került, a folyamatban felvásárlóként jelenhet meg a Mol révén.
A Shell megkezdené közös vállalatának felbontását az orosz Rosznyeftyvel, hogy megszüntesse a szankciók alatt álló energetikai óriással való tulajdonostársi kapcsolatát a Kaszpi-tengeri olajvezeték projektben. A Shell ugyanakkor továbbra is megtartaná részesedését a stratégiai jelentőségű Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumban.