Először szólalt meg a kormány a szlovákok döntéséről: itt a válasz a Benes-dekrétumok botrányára – "Kicsit visszatetsző és hiteltelen is"

A felvidéki magyarság ezután is számíthat a kormány támogatására minden tekintetben – erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Magyar kormány: megszólt a szlovák botrányról – itt a válasz a Benes-dekrétumokra / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az MTI tudósítása szerint Szijjártó Péter egészen pontosan azt mondta, hogy a kormány minden eszközt igénybe fog venni annak érdekében, hogy

a felvidéki magyarokat ne érhesse semmi bántódás,

zajlik a helyzet elemzése,

a szlovák kormánnyal pedig folyamatos a konzultáció

a Benes-dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségéről szóló törvény ügyében.

Magyar kormány: megszólt a szlovák botrányról – itt a válasz a Benes-dekrétumokra

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva leszögezte, hogy ahogy az elmúlt tizenöt évben, a nemzeti kormány ezután is minden támogatást meg fog adni a határon túli magyar közösségeknek.

„Szeretném világossá tenni, hogy a felvidéki magyarság is, ahogy eddig, ezután is számíthat a magyar kormány támogatására minden tekintetben. Folyamatosan elemezzük a kialakult jogi helyzetet, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség Párt vezetőivel folyamatos kapcsolatban állunk, ahogy”

folyamatos kapcsolatban állok a szlovák politikai vezetőkkel is

– hangsúlyozta. Jelezte, hogy a külügyminiszterrel többször beszéltek már ebben a kérdésben, legutóbb a nap során Brüsszelben. „És beszéltem a szlovák parlament elnökével is. Mindannyian arról biztosítottak, hogy a szabályozás”

nem a magyar nemzeti közösség ellen irányul.

„Azonban ez a szabályozás ott van, ezért a helyzet jogi és politikai elemzését a lehető legszorosabban folytatjuk a következő napokban is.” Szijjártó Péter leszögeze: az ügyben világos álláspontot fogalmaztak meg, nem hagytak kétséget az álláspontjuk felől.

Szijjártó Péter szerint a kormány elkötelezett amellett, hogy egyetlen magyar embernek se eshessen semmilyen bántódása ezen új jogszabály következtében sem. „A felvidéki magyarok számíthatnak ránk, meg fogjuk őket védeni (…) Természetesen minden jogi és politikai eszközt igénybe veszünk annak érdekében, hogy a felvidéki magyarokat ne érhesse semmilyen bántódás.”