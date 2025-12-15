Először szólalt meg a kormány a szlovákok döntéséről: itt a válasz a Benes-dekrétumok botrányára – "Kicsit visszatetsző és hiteltelen is"
A felvidéki magyarság ezután is számíthat a kormány támogatására minden tekintetben – erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
Az MTI tudósítása szerint Szijjártó Péter egészen pontosan azt mondta, hogy a kormány minden eszközt igénybe fog venni annak érdekében, hogy
- a felvidéki magyarokat ne érhesse semmi bántódás,
- zajlik a helyzet elemzése,
- a szlovák kormánnyal pedig folyamatos a konzultáció
a Benes-dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségéről szóló törvény ügyében.
Magyar kormány: megszólt a szlovák botrányról – itt a válasz a Benes-dekrétumokra
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva leszögezte, hogy ahogy az elmúlt tizenöt évben, a nemzeti kormány ezután is minden támogatást meg fog adni a határon túli magyar közösségeknek.
„Szeretném világossá tenni, hogy a felvidéki magyarság is, ahogy eddig, ezután is számíthat a magyar kormány támogatására minden tekintetben. Folyamatosan elemezzük a kialakult jogi helyzetet, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség Párt vezetőivel folyamatos kapcsolatban állunk, ahogy”
folyamatos kapcsolatban állok a szlovák politikai vezetőkkel is
– hangsúlyozta. Jelezte, hogy a külügyminiszterrel többször beszéltek már ebben a kérdésben, legutóbb a nap során Brüsszelben. „És beszéltem a szlovák parlament elnökével is. Mindannyian arról biztosítottak, hogy a szabályozás”
nem a magyar nemzeti közösség ellen irányul.
„Azonban ez a szabályozás ott van, ezért a helyzet jogi és politikai elemzését a lehető legszorosabban folytatjuk a következő napokban is.” Szijjártó Péter leszögeze: az ügyben világos álláspontot fogalmaztak meg, nem hagytak kétséget az álláspontjuk felől.
Szijjártó Péter szerint a kormány elkötelezett amellett, hogy egyetlen magyar embernek se eshessen semmilyen bántódása ezen új jogszabály következtében sem. „A felvidéki magyarok számíthatnak ránk, meg fogjuk őket védeni (…) Természetesen minden jogi és politikai eszközt igénybe veszünk annak érdekében, hogy a felvidéki magyarokat ne érhesse semmilyen bántódás.”
Továbbra is folyamatos a konzultáció, a helyzetelemzés a felvidéki magyarokat képviselő párt vezetőivel és a szlovák kormánnyal.
Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy „kicsit visszatetsző és talán hiteltelen is”, hogy azok kérnek most számon, akik a kettős állampolgárság ellen érveltek, akik a határon túli magyarok választójoga ellen érveltek, azok hangoskodnak most, akik a határon túli magyaroknak juttatott pénzügyi támogatásokkal szemben érvelnek, és azok próbálnak meg számon kérni, akik az európai uniós tagság tekintetében támogatják az ukránokat, függetlenül attól, hogy éppen hogyan bánnak a magyar nemzeti közösséggel.
„Én a szlovák belpolitikába nem akarok beavatkozni természetesen, de azért úgy látszik, hogy ott is van olyan párt, amelyik csak ellenzékben fedezi fel, hogy élnek magyarok a Felvidéken” – zárta nyilatkozatát a külgazdasági és külügyminiszter.
Benes–dekrétumok
Múlt csütörtökön dőlt el, hogy a "második világháború utáni rendezést szolgáló jogi dokumentumok" nyilvános tagadásának és megkérdőjelezésének büntethetőségét bevezetik a szlovák Btk.-ba egy kiegészítésként.
Ez nem sokkal azt követően került a módosítás tervezetébe, hogy néhány hete bejárta a szlovákiai sajtót, miszerint a témával korábban soha nem foglalkozó Progresszív Szlovákia párt, többségében magyarok lakta településeken tartott rendezvényein felvetette a Benes-dekrétumok kérdését, ami heves reakciókat is kiváltott a szlovák közbeszédben.
A felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség az általuk hosszú távon képviselt téma kapcsán több egyeztetést is tartott, és a párt elnöke Gubík László a ma7.sk felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva azokról azt mondta: saját megoldási javaslatuk van a kérdés rendezésére.
"Szakmai szintű párbeszédre van szükség, nem pedig hangulatkeltésre" – fogalmazott. A Btk.-kiegészítés kapcsán a pártelnök azt mondta: szomorú, hogy az ügy racionális megtárgyalása helyett aránytalan politikai reakciók születnek.