Január 3-án szombattól, Vác és Diósjenő között már nem kell MÁV buszokat igénybe venni, visszatér a korábban megszokott alapmenetrend szerint forgalom, ám pontosabb és megbízhatóbb menetrenddel háláljuk meg a türelmüket – közölte a vasúttársaság.

Jó hírt közölt a MÁV vezérigazgatója: újra járnak a vonatok január 3-tól, ahol októberben kisiklott egy Bz motorkocsi / Fotó: Wikipedia

MÁV: zajlik a tesztüzem Vác és Diósjenő között

A Vác–Diósjenő szakaszon a munkálatok jelentős részével már karácsony előtt végeztek a szakemberek, ezt követően pedig mérővonattal ellenőrizték a pályát és a biztosítóberendezést is.

Jelenleg egy néhány napos tesztüzem zajlik péntekig, ekkor több kocsiból álló Bz motorkocsival – utasok nélkül – teszteljük az elkészült szakaszt, így meggyőződve arról, hogy az engedélyezett pályasebességgel minden tekintetben biztonságos és megbízható a felújított vonal

– olvasható a MÁV közleményében. Ugyanakkor a vasútvonal felújítása tovább folytatódik, a Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakasz emelt szintű karbantartásával – ez egészen február elejéig tart majd. A közel egy hónap alatt Drégelypalánk és Nagyoroszi állomások teljes vágányhálózatát is rendbe teszik.

Teljes felújításról döntött a MÁV vezetősége

A felújításra azért volt szükség, mert a 75-ös vasútvonalon októberben, az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy Bz motorkocsi. A balesetben érintett helyszín pontszerű kijavítása helyett a Vác és Szokolya közötti szakasz teljes felújításáról döntött a MÁV vezetősége.

A szeptemberi, Vác–Balassagyarmat vonalon történt siklás után eldöntöttem: a mellékvonalat 3 milliárd forintos beruházással megújítjuk. Nem hiszek a tüneti kezelésben – ezért a problémák valódi okait tártuk fel és kezeltük.

– írta Hegyi Zsolt a Facebook oldalán.

Három milliárdból újul meg a vasútvonal

A MÁV azt is közölte, hogy a Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb munkát végeznek el a Vác–Balassagyarmat vonalon, ráadásul szinte a pálya teljes hosszán. Összeállítottakk egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújítják a vonalat, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek nem pusztán szükségesek, de tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak.