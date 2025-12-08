„Az Egyesült Államok új, frissített Nemzetbiztonsági Stratégiája jelzi a készséget a biztonsági architektúráról folytatott tárgyalásokra” – fogalmazott Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

Medvegyev szerint Ukrajna elbúcsúzhat a NATO-tagságtól. / Fotó: AFP

„Ez nem baráti gesztus, hanem egyértelmű jelzés: az Egyesült Államok inkább a biztonsági rendszer kérdéseiről hajlandó tárgyalni, mintsem újabb, értelmetlen szankciókat kivetni – bár az orosz olajra vonatkozó új korlátozások a korábbi irány folytatásának tekinthetők” – írta Medvegyev közösségi oldalán.

A TASZSZ cikke szerint sok év után először az amerikai stratégiai dokumentum nem fenyegetésként említi Oroszországot, hanem a stabilitásról szóló párbeszéd résztvevőjeként.

A frissített stratégia tartalmazza a NATO-bővítés leállítására vonatkozó kitételt, és Ukrajna neve sem szerepel ebben az összefüggésben.

„A stratégia meglepő módon visszhangozza mindazt, amit már több mint egy éve mondunk: a biztonságnak közösnek kell lennie, a szuverenitást pedig tiszteletben kell tartani” – mndta Medvegyev. Hozzátette, hogy ezzel „megnyílt a párbeszéd lehetőségének ablaka”.

Deák Dániel politológus korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok frissített nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát nemcsak gazdasági hanyatlás, hanem civilizációs pusztulás is fenyegeti. Az amerikai dokumentum súlyos kritikát fogalmaz meg az Európai Unió vezetésével és több nyugat-európai kormány politikájával szemben, külön kiemelve a migrációs válságot, a szuverenitás gyengülését, valamint a szólásszabadság korlátozását.

Deák Dániel a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az amerikai stratégiai dokumentum világosan mutatja, Washingtonban is érzékelik Európa politikai, demográfiai és morális válságát.

„A nyugat-európai országokban a demokratikus folyamatok kiüresedtek, az elitek saját hatalmuk megtartásáért a választók akaratát is figyelmen kívül hagyják, miközben a migrációs politika gyökeresen megváltoztatta a társadalmak szerkezetét” – írja elemzésében