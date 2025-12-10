Újabb MiG–29-esek repülhetnek Ukrajnába – Lengyelország komoly feltételt szabna az átadáshoz

Varsó további MiG–29-es vadászrepülőgépek átadásáról tárgyal Ukrajnával a lengyel hadsereg készleteiből, amiért cserébe légvédelmi technológia megosztását kérné Kijevtől – közölte a lengyel hadsereg főparancsnoksága. A repülőgépek adományozása a NATO politikájába illeszkedik, amely Ukrajna támogatását és a szövetség keleti szárnya biztonságának fenntartását célozza – olvasható az X-en tett bejegyzésben.

Újabb MiG–29-esek kerülhetnek Ukrajnába – Lengyelország komoly feltételt szabna az átadáshoz / Fotó: NurPhoto via AFP

A szolgálatból kivont, egykori szovjet gyártmányú MiG–29-es repülőgépek feladatait amerikai F–16-os és dél-koreai FA–50-es repülőgépek fogják ellátni a jövőben a lengyel hadseregben – írták.

Közölték azt is, hogy végleges döntés még nincs.

A lengyel fél párhuzamosan arról tárgyal az ukrán partnerekkel, hogy azok Lengyelországgal bizonyos drón- és rakétatechnológiákat osztanának meg.

Ennek célja „nem csupán a felszerelések viszonzása, hanem mindenekelőtt új védelmi és ipari képességek megszerzése és közös fejlesztése”.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter erről szerdán a lengyel közszolgálati rádió hármas csatornájának adott interjújában elmondta: az Ukrajnával vállalt szolidaritásnak kölcsönös viszonnyá kell válnia. Felidézte: ebben a szellemben Lengyelországban már közel 30 ezer ukrán katonát képeztek ki, miközben ukrán szakértők drónkezelési tanfolyamokat tartanak a lengyel hadsereg számára.

Lengyelország eddig 46 támogatási csomag keretében szállított Kijevnek ingyenesen hadfelszerelést, ezen belül 14 MiG–29-es vadászgépet. Emellett a lengyel cégek üzleti alapon egyebek mellett M74-es aknavetőket, Krab önjáró tarackokat és különböző típusú páncélozott harcjárműveket szállítottak Ukrajnának.

