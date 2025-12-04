Putyin tombol: ott csaptak le az ukrán Szellemek az oroszokra, ahol biztonságban érezték magukat – odaveszett a MiG-29-es vadászbombázó

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország szerda estétől 138 drónnal és két Iszkander-M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 114 drónt tudott semlegesíteni. Ballisztikus rakéták és 24 támadó drón találatát rögzítették 14 helyszínen.

Az ukránok megsemmisítettek egy orosz MiG-29-est / Fotó: Natalia Kolesnikova / AFP (képünk illusztráció)

Az ukrán katonai hírszerzés közzétette, hogy megsemmisítettek egy orosz MiG-29-es vadászgépet az ideiglenesen megszállt Krímben. A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a műveletet a hírszerzés Szellemek nevű különleges egysége hajtotta végre csütörtökön a Szevasztopol melletti kacsai légibázison. Az éjjel ugyanez az egység csapást mért egy repülőtéri radarkomplexumra is a Krím félszigeti Szimferopol közelében.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy nem felel meg a valóságnak az orosz védelmi minisztérium azon állítása, miszerint az orosz csapatok elfoglalták Dobropillja települést Zaporizzsja megyében. Leszögezték, hogy a település teljesen ukrán ellenőrzés alatt áll. A vezérkar közleménye szerint egy orosz hírszerző-szabotőr csoport a kedvezőtlen időjárási körülményeket kihasználva megközelítette a falut. Hozzátették, hogy az orosz szabotőrcsoport öt tagja meghalt. A vezérkar szerint feltehetően az volt a küldetésük, hogy az állítólagosan elfoglalt faluban orosz zászlókat tűzzenek ki.

A MiG-29-es kilövésétől vérszemet kaptak az ukránok

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) alá tartozó Dezinformáció-ellenes Központ vezetője Telegram-csatornáján kijelentette: az oroszok célja, hogy megosszák az ukrán katonákat, az ország politikai vezetését és a civileket, és ennek a tevékenységnek a csúcspontja a tél folyamán várható. Rámutatott, hogy a következő hónapokban Oroszország jelentős erőforrásokat fog fordítani Ukrajna elleni olyan "kognitív" műveletekre, amelyeknek célja az emberek gondolkodásának, érzelmeinek, meggyőződéseinek vagy döntéseinek befolyásolása.

„Az oroszok fő iránya az lesz, hogy megpróbálják meggyőzni az ukrán társadalmat a vereség elkerülhetetlenségéről, a kapituláció szükségességéről, valamint megosztani a katonákat, a hatalmat és a civileket. A tevékenység csúcsa a tél folyamán várható” – fejtette ki Kovalenko. Szavai szerint mindezt azért teszik majd, hogy a diplomáciai folyamatra is hatást gyakoroljanak.