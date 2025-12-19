Hiába térítették észhez Ursula von der Leyent, már rászabadított egy újabb démont Európára és az nem megy el

Az orosz vagyon körüli vita nemcsak jogi, hanem békepolitikai fordulóponttá vált az EU-ban. Miközben Brüsszel az Ukrajnának szánt támogatás finanszírozására akarta elkobozni a befagyasztott orosz állami vagyont, Moszkva jogi és gazdasági ellenlépéseket helyezett kilátásba. A csütörtökön kezdődött európai uniós csúcs végül más megoldást talált Ukrajna pénzelésére – a közös hitelfelvételt, amiből Magyarország kimarad –, a dzsinnt azonban már nem lehet visszatuszkolni a palackba. Ursula von der Leyen szörnyet teremtett, amely megette – fogalmazott egy európai diplomata, az uniós politikai színtérre utalva. A szörnyeteg azonban a globális színen is elszabadult: az Európai Bizottság pénzügyi háborúba sodorta Oroszországgal az EU-t.

Moszkva eldöntötte, nem hagyja magát két vállra fektetni / Fotó: AFP

A tét a csúcstalálkozón euró-százmilliárdokban volt mérhető.

Végül az a döntés született, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújtanak Ukrajnának, amelyet az EU közös költségvetésének terhére vesznek fel. Erről azután döntöttek, hogy meghiúsult az a javaslat, hogy a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával finanszírozzák a támogatást.

Ursula von der Leyen terve Belgium ellenállásán siklott ki – náluk van a befagyasztott orosz vagyon jórésze, és a Euroclear elszámolóház előre figyelmeztetett: a kisajátítás nem lesz jogilag védhető, az oroszok rablásról beszéltek, és elindult a per. Von der Leyen és szövetségese, Friedrich Merz terve nélkül talán soha nem került volna erre sor, hiszen a világ arra vár: hoznak-e megoldást az ukrajnai háború problémahegyére a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte béketárgyalások.

Az uniós tagállamok hónapok óta vitáztak arról, hogy felhasználják-e Oroszország 210 milliárd eurónyi befagyasztott vagyonát, amelynek nagy részét Belgiumban tartják. Belgium a tárgyalások során átfogó garanciákat követelt minden pénzügyi kockázat fedezésére, és amit kapott volna, az nem nyugtatta meg őket.

Orosz vagyon: fizikai háborút hozhatott volna, de a pénzügyi háborúhoz már a terv is elég volt

A magyar miniszterelnök értékelése szerint a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker. Arról is beszélt, hogy olyat még nem látott, hogy ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye.