Nagy Márton egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek – tízmilliárdok vannak a főpolgármester zsebében

„Legyünk korrektek! Főpolgármester úr, kérem, ne felejtse el, hogy a kormányzati programoknak és intézkedéseknek köszönhetően Budapest helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 163,9 milliárd forintról idénre 321,9 milliárd forintra növekedett” – írta Nagy Márton a Facebookon.

Nagy Márton egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek / Fotó: / Karácsony Gergely / Facebook

A gazdasági miniszter közlése szerint az elmúlt időszakban duplájára nőtt a főváros helyi iparűzési adóbevétele. A posztban az olvasható, hogy

a szolidaritási hozzájárulás 10 milliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forint felé nőtt.

„Ha mindent összevetek, 2025-ben az ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt” – írta Nagy Márton. Hozzátette: a kormány álláspontja változatlan, ha a fővárosnak szüksége van a kormány segítségére, akkor állnak a rendelkezésére.

A főváros pénzügyi gondjai miatt hétfőn a kelenföldi buszgarázsban ül össze a közgyűlés, Karácsony Gergely pedig bejelentette, hogy a döntést még aznap, a budapestiekkel közösen viszik el a Karmelitába – szerinte itt fog eldőlni, hogy lesz-e megállapodás a kormánnyal.

A főpolgármester csütörtökön, egy sajtótájékoztatón bejelentette: hétfő este rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyet szimbolikus helyszínen, a kelenföldi buszgarázsban tartanak.

Karácsony úgy fogalmazott: „Akkor játsszuk ezt a játékot”, utalva arra, hogy a kormány csak akkor hajlandó a mentőcsomag feltételeiről tárgyalni, ha a közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenség tényét.

A főváros pénzügyi helyzete hosszú ideje romlik. A likviditási gondok már tavasszal megjelentek, majd őszre vált világossá, hogy a bevételek és a kötelezettségek nem tarthatók egyensúlyban. A jogszabályok szerint ilyen helyzetben a városvezetésnek hivatalosan is rögzítenie kell a fizetésképtelenség veszélyét – ez az a lépés, amely nélkül a kormány nem tárgyal érdemi mentőcsomagról.

A viták középpontjában azonban Karácsony szerint nem az ő vezetési képességei, hanem a visszatartott állami források, valamint a kormány által végrehajtott inkasszók állnak.

A város vezetése többször jelezte: ezek nélkül Budapest képtelen biztosítani a közszolgáltatások stabil működését, különösen a közlekedést, ahol az elmúlt hónapokban már figyelmeztető jelzések is voltak.