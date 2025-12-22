Trump ítéletet mondott Szlovákiáról, azonnali visszahívást rendelt el: Fico most elgondolkodhat rajta, mi történt
Az Egyesült Államok kormánya harminc országban hívja vissza nagyköveteit, köztük Afrika, Ázsia, Kelet-Európa és Közép-Amerika kulcsfontosságú állomásairól. A döntés része Trump „America First” politikájának, de szakértők szerint komoly lyukakat hagy a világpolitikai térképen.
Az amerikai külügy hétfőn jelentette be, hogy a világ körülbelül harminc országából visszarendelik nagyköveteiket. A minisztérium szerint az intézkedés teljesen szokásos:
a nagykövet az elnök személyes képviselője, így Trumpnak jogában áll biztosra menni, hogy a diplomaták valóban az „Amerika az első” programot képviseljék.
A New York Times szerint 29 nagykövetet és diplomatát érint a döntés:
- Európában a szlovákiai, az örményországi, a montenegrói és az észak-macedóniai diplomaták lettek visszahívva;
- Ázsiában Laosz; Nepál; a Fülöp-szigetek; Srí Lanka; Üzbegisztán és Vietnám marad amerikai külképviselő nélkül;
- Óceániában Fidzsiről és Pápua Új-Guineából tér haza a nagykövet;
- Latin-Amerikában Guatemala
- Afrikában pedig Algéria, Burundi, Kamerun, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyiptom, Gabon, az Elefántcsontpart, Mauritius, Niger, Nigéria, Szenegál, Sierra Leone, Szomália és Uganda érintettek.
A visszahívott diplomaták nem veszítik el állásukat, de új feladatokat kapnak a külügyminisztériumban.
Nagykövetek nélkül meggyengülhet az amerikai diplomácia
Szakértők és a Foreign Service Association vezetői azonban aggódnak: a nagykövetek távozása megingathatja a professzionális külügyi szolgálatba vetett bizalmat. Több amerikai szenátor szerint Trump döntése az USA globális vezető szerepét is gyengítheti, miközben Kína és Oroszország számára nyílik lehetőség a térnyerésre.
A külügyi tárca hangsúlyozza, hogy a váltás nem érinti a háborús övezeteket és a folyamatban lévő, nagy tétű tárgyalásokat. Trump kormánya ugyanakkor még nem nevezett ki állandó nagyköveteket kulcsfontosságú szövetségesekhez, köztük Németországba, Ausztráliába, Dél-Koreába és Ukrajnába, ami további diplomáciai hiányosságokat eredményezhet.
